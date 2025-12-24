Venezuela en ONU: EEUU quiere imponer colonia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó este martes que Estados Unidos quiere imponer una colonia en Venezuela al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen del país suramericano.

Según Moncada, este bloqueo, anunciado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, supone “un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela".

El venezolano también se refirió a los ataques de EE.UU. a presuntas “narcolanchas” en el Caribe, que han cobrado la vida de más de 100 personas, y al “ataque armado” que el Gobierno “viene anunciando desde hace semanas".

“Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia; un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro nacional, lógica legal y precedente histórico”, afirmó al respecto. Y advirtió de que Venezuela “es solo el primer objetivo de un plan mayor"- "(El país) pretende imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aún a costa de la destrucción de la ONU". Fue Venezuela quien pidió expresamente esta reunión con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país caribeño. Moncada indicó hoy que su país solicitó esta reunión “consciente" de que EE.UU. vetaría en el Consejo de Seguridad cualquier acuerdo “que ponga fin a su plan siniestro".

Maduro ve apoyo Consejo.-

Maduro dijo que su país está recibiendo un “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró ayer una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano.