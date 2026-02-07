En Venezuela promete liberar todos reos políticos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió ayer ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de “todos los detenidos” el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría “entre el martes que viene y a más tardar el viernes". “Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, aseguró.