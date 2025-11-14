¿Visas H1B para todos? Embajada de EE.UU. dice que es falso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana emitió un comunicado oficial para aclarar un rumor que circula en redes sociales sobre supuestos cambios en la política migratoria de visas H1B.

A través de su cuenta verificada en X (@EmbajadaUSAenRD), la misión diplomática desmintió que el presidente Donald Trump haya aprobado una nueva ley que otorgue automáticamente visas H1B a todos los profesionales extranjeros que la soliciten. “Es un mito”, señala la publicación, y enfatiza que “no existe ninguna regulación nueva que respalde esa información. Eso es falso”.

¿Qué implica la visa H1B?

La visa H1B es un permiso temporal que permite a empresas estadounidenses contratar profesionales extranjeros en áreas especializadas como tecnología, medicina, ingeniería y educación. Su otorgamiento depende de un proceso regulado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que incluye requisitos técnicos, patrocinio empresarial y límites anuales.

La embajada exhorta a los ciudadanos dominicanos y solicitantes internacionales a consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información migratoria, evitando caer en desinformaciones que podrían afectar sus planes laborales o académicos.