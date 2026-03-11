En vivo: José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La investidura de José Antonio Kast, quien fue elegido nuevo gobernante de Chile, tiene lugar en el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso.

Kast asume la presidencia chilena tras lograr una sólida victoria en la segunda vuelta de las elecciones de 2025, cuando superó a la candidata oficialista Jeannette Jara. En su tercera postulación a La Moneda, el ultraderechista conquistó el apoyo de casi el 60% del electorado gracias a su discurso de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, en momentos en que el país atraviesa una crisis de inseguridad sin precedentes y flujos migratorios inéditos.

La investidura de Kast marca el giro más pronunciado hacia la derecha en Chile desde el regreso de la democracia en 1990 y pone fin a la tendencia de gobiernos de centroderecha y centroizquierda que se han alternado en el poder desde entonces.