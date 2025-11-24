Vuelos suspendidos a Venezuela: ¿Cuáles aerolíneas están afectadas y por qué?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La restricción de vuelos hacía Venezuela continúa. Actualmente, son siete las aerolíneas que suspendieron vuelos hacia Venezuela, en respuesta a la alerta emitida por EE.UU. para “extremar la precaución” al sobrevolar ese país, en medio de la tensión por el despliegue militar en el Caribe.

Las aerolíneas GOL, TAP Air Portugal, Avianca y Avior anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela, sumándose a la decisión de Iberia, que este sábado canceló sus operaciones comerciales previstas para la próxima semana.

El domingo, Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, también confirmó la cancelación de los vuelos programados para domingo y lunes desde Bogotá a Caracas.

Turkish Airlines, una de las diez más grandes del mundo, también canceló sus vuelos previstos hacia Caracas entre el 24 y el 28 de noviembre, según la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

En septiembre, Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica), ya había anunciado la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

FAA alerta sobre riesgos en el espacio aéreo de Venezuela y el Caribe

La medida se produce tras el aviso emitido el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a los vuelos comerciales a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

El organismo advirtió sobre “una situación potencialmente peligrosa” en la región de información de vuelo de Maiquetía, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela e incluye parte del Caribe oriental.

El comunicado de la FAA coincide con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.