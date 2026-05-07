Wellington Arnaud fortalece respaldo político durante recorrido por Estados Unidos

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

NEW YORK.- El reciente recorrido del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, por varias de las más importantes ciudades de los Estados Unidos, fue catalogado como exitoso, por lo que aseguró que este regresó a la República Dominicana feliz por los resultados de su estadía en tierra norteamericana.

Así se refirió el coordinador de campaña para los Estados Unidos, el empresario Miguel Santiago, quien dijo que, durante su estadía en esta importante nación, Arnaud sostuvo encuentros con importantes figuras del mundo político local, se reunió con la base de su partido y sostuvo intercambios de impresiones, donde, además, resaltó la obra de gobierno del presidente Luis Abinader.

En ese sentido, Santiago dijo que el grado de aceptación que ha venido teniendo el actual director general del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) se ha debido a la humildad, la buena comunicación y, sobre todo, al intercambio de impresiones que desarrolla en cada encuentro, no solo con las bases de su partido, sino con la comunidad dominicana en sentido general.

Arnaud, quien visitó recientemente varias importantes ciudades de los Estados Unidos, estuvo acompañado de la gobernadora de la provincia Santiago, Rosa Santos; el senador de Barahona, Moisés Ayala; así como de seis alcaldes y alcaldesas y unos 10 diputados de diferentes demarcaciones del país.

“El más reciente viaje del compañero Wellington, quien será el seguro candidato presidencial de nuestro PRM y próximo presidente de nuestro país, durante su estadía aquí, además de los intercambios de impresiones y los encuentros sectoriales que realizó, y sobre todo, del mensaje sobre la buena obra de nuestro presidente Luis Abinader, también aprovechó para, junto a los dirigentes que seguimos sus orientaciones, continuar con el diagnóstico situacional, pero de manera científica, y así determinar las reales necesidades de la comunidad dominicana en el extranjero”, dijo Santiago.

Además de las personalidades mencionadas, el empresario Miguel Santiago se hizo acompañar de su equipo político, que al igual que él sigue las orientaciones de Arnaud, entre ellos Ramón Mejía, Magdelyn Rodríguez, Fe María Pichardo, Fidel Casilla, Sasa Colon, Rafael Alvarado, Julio Negro, Fanmy Paula y Awilda Brito, entre otras destacadas personalidades.

La apretada agenda de Wellington Arnaud abarcó, según Miguel Santiago, encuentros con empresarios, dirigentes políticos y con la base de su partido en ciudades como New York, New Jersey, el Bronx y Filadelfia.