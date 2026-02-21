Willie Colón: conoce cómo fue la vida del músico, compositor, arreglista, cantante y productor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Willie Colón -trombonista, compositor, director de orquesta y pionero de la salsa murió a los 75 años- según lo comunicó su familia.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice el mensaje difundido por los familiares del músico.

Willie Colón fue llevado de urgencia a un hospital de Nueva York.

La vida de Willie Colón

Como muchos de sus compatriotas boricuas, Willie Colón nació y creció en el corazón del barrio latino del Bronx. Fue en este vecindario donde bebió de la fuente de la angustia adolescente, compartiendo con sus compatriotas sus penas y aspiraciones. Esto inspiró en él una profunda devoción a sus raíces culturales.

Músico, compositor, arreglista, cantante, productor, director y líder de la comunidad: Colón usó todos estos sombreros, ganando reconocimiento como artista y como ser humano.

La oportunidad es buena para recordar el disco que hizo con Willie Colón en 1973. Aquí, con Héctor Lavoe.

Comenzó en el negocio de la música a una edad tan temprana que su madre tuvo que firmar su primer contrato por él. Desde entonces, su carrera ha cubierto todas las facetas de la música, como lo demuestra su prolífica discografía, que cuenta con más de 30 millones de discos vendidos. Dichas ventas le valieron innumerables álbumes de oro y plata, así como varias nominaciones al Grammy.

Colón también es conocido por su participación en álbumes con nombres como Celia Cruz, Rubén Blades, Héctor Lavoe y muchos otros.

Willie Colón, conocido por su excelencia y muy consciente del poder y la influencia que ejercía sobre los medios de comunicación, se estableció como un líder de derechos civiles y comunitarios. Por sus contribuciones, ganó reconocimientos y premios, como la placa que lleva su nombre en el “Paseo de la Fama” del Bronx. Fue esta misma ciudad la que fue cuna y hogar de muchos de sus compatriotas que llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.