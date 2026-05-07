¿Quién es Zack Polanski, el nuevo favorito de los Verdes británicos?

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El meteórico ascenso del carismático líder de los Verdes británicos no solo está energizando al Partido Verde, del que recientemente tomó el mando, sino que también cambia el panorama político de Reino Unido con un concepto: el "ecopopulismo".

Desde su elección en septiembre pasado con un resultado impresionante, Zack Polanski ha impulsado su partido de forma espectacular. Durante mucho tiempo en los márgenes, el Green Party, Partido Verde, ha ganado más de 100.000 miembros en pocos meses gracias a la personalidad de su nuevo líder, que aún era desconocido hace un año.

Inicialmente actor e hipnoterapeuta, este hombre de 43 años que se define como "gay, judío y vegano" llegó tarde a la política. Ex activista del movimiento radical Extinction Rebellion, se unió por primera vez a los Liberal-demócratas en 2015 y luego a los Verdes dos años después. Miembro de la Asamblea de Londres desde 2021, ahora está muy de moda en los centros urbanos, entre los jóvenes a quienes habla sobre los precios de la vivienda y la lucha contra el desempleo, la asistencia social y los servicios públicos, así como entre los votantes musulmanes.

Su método es sencillo: se apoya en su experiencia como actor para romper los códigos de la política y ocupa las redes sociales con una comunicación agresiva. "Polanski aporta un soplo de aire fresco, porque no se lo considera un político convencional. Sus dotes actorales son una ventaja: se comunica con facilidad, es muy dinámico y sabe cómo responder a las preguntas incómodas de los periodistas. Y es bastante joven, creció en la era digital. Por tanto, su presencia en línea es mucho más impresionante que la de muchos políticos mayores", explica Tim Bale, politólogo de la Queen Mary University de Londres.

Un discurso más radical

El mensaje de este nativo de Mánchester también es más de izquierdas. Defiende la justicia social y quiere poner la ecología al servicio de las clases trabajadoras. "Sé que el cambio climático es preocupante, pero si la gente no logra alimentarse, calentarse, no les interesará lo que decimos", explicó cuando fue elegido en septiembre. Así que, más allá de la ecología, habla de poder adquisitivo y desigualdad en un mundo donde los problemas sociales y medioambientales se superponen y se entrelazan. Propone un límite al alquiler y un impuesto inspirado en la tasa Zucman.

Zack Polanski también ataca a los ricos y las grandes corporaciones, como en un video grabado en una playa en el que denunció la obsesión migratoria y los multimillonarios: "Desde el Covid, hay más multimillonarios que nunca, y mientras su riqueza se ha duplicado, la nuestra se ha reducido a nada. ¡No es de extrañar que la gente esté enfadada! Las élites han trabajado, han inundado Westminster de lobbistas. Se aseguraban de que Farage saliera en todos los programas de televisión, repitiendo las mismas mentiras día tras día".

Un discurso antisistema y anti-élite, exactamente como el líder de la extrema derecha Nigel Farage, pero en el extremo opuesto del espectro político. Nunca ha ocultado su admiración por la estrategia de comunicación del líder de Reform UK. "Desprecio las políticas de Nigel Farage, pero no cabe duda de que es uno de los políticos más temibles en la historia de este país. Odio el Brexit, pero él consiguió provocar el Brexit, sin ni siquiera ser diputado, ¡con la fuerza de su narrativa! Nos corresponde a nosotros tomar la ciencia, la investigación, la verdad, y contar también historias poderosas", afirmó Polanski.

Ahora, Reform UK y el Partido Verde bien podrían redefinir la polarizada escena política británica. "Por un lado, hay un giro hacia la derecha en cuestiones migratorias y en las llamadas 'guerras culturales'; por otro, un giro hacia la izquierda en cuestiones medioambientales y relacionadas con la desigualdad de riqueza. Sin embargo, existen algunas similitudes. Ambos se consideran populistas en el sentido de que sugieren que existe una brecha insalvable entre el pueblo, por un lado, y la élite, por otro", analiza Tim Bale.

Básicamente, Zack Polanski asume plenamente un enfoque radical y populista para seducir más allá de los círculos de la izquierda tradicional, proclamándose a sí mismo un "eco-populista". La idea es esencialmente mejorar las condiciones de vida de los sectores desfavorecidos y atacar a los más acomodados, considerados responsables de problemas sociales y medioambientales. Una estrategia que parece estar funcionando hasta ahora, pero que no está exenta de peligros, considera Daniel Boy, director emérito de investigación en Sciences Po París: "Al volverse radicales, el verdadero problema para los ecologistas es el riesgo de perder parte de su electorado. Una fracción más bien en el centro, que no es mayoría, pero sí existe".

Decepción en la izquierda

El éxito de los Verdes británicos no puede atribuirse únicamente a la personalidad de su líder ni a su estrategia electoral. Zack Polanski se sitúa en la izquierda como alternativa a un Partido Laborista en crisis, al que no duda en atacar ferozmente con una ambición declarada: "Mi mensaje al Partido Laborista es muy claro: no estamos aquí esperando a que nos decepcionen. Estamos aquí para reemplazarlos". Y con razón, el Partido Verde está recuperando a quienes están decepcionados con Keir Starmer y su partido. No tiene que hacer muchos esfuerzos.

"El Partido Laborista, el Gobierno y el primer ministro son muy impopulares", dice el investigador Tim Bale. "Han decepcionado a muchos de sus seguidores más izquierdistas y han ofendido a muchos musulmanes británicos por su ambigüedad respecto a las acciones de Israel en Gaza. También persiste una preocupación por la contaminación de los ríos y mares británicos. En los años 80, privatizamos nuestras compañías de agua, y han sido excepcionalmente malas en cuanto a contaminación. Y aunque el Gobierno laborista es uno de los gobiernos más avanzados de Europa en cambio climático y descarbonización, todavía hay personas que desean que el progreso se acelere", precisa.

Pero Zack Polanski también tiene debilidades. Se dice que tiene pocos conocimientos en economía o en la OTAN, y puesto que tuitea más rápido que su sombra, las controversias se multiplican. Tras el ataque antisemita en Golders Green, donde dos hombres judíos resultaron heridos el miércoles, tuvo que disculparse con la policía tras un mensaje en X denunciando la detención forzosa del sospechoso.