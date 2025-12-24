Zelenski no renuncia a la OTAN: Detalles del nuevo plan de paz para Ucrania

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Esta mañana, Volodimir Zelenski presentó el resultado de varias semanas de negociaciones con los aliados de Ucrania: un proyecto revisado de plan de paz en el que el presidente ucraniano plantea la posibilidad de establecer una zona desmilitarizada en el este del país, siempre que Kiev mantenga su presencia a lo largo de la actual línea del frente.

Según este plan, Ucrania se beneficiaría de garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos y los países europeos, en forma de una respuesta militar conjunta y de sanciones en caso de una nueva agresión rusa, ya sea por tierra, mar o aire.

El documento, calificado por Zelenski como un avance significativo, debería ser presentado hoy mismo en Moscú por Estados Unidos. Sin embargo, persiste una gran incógnita: Rusia sigue exigiendo la cesión de todo el Donbás, y Vladimir Putin advirtió durante su conferencia de prensa anual que obtendría por la vía militar lo que no lograra conseguir por medios diplomáticos.

Aunque no aparece determinado en el documento, la propuesta abre el camino para que Ucrania retire parte de sus fuerzas, por ejemplo del 20% de la región de Donetsk bajo su control, donde se establecería una zona desmilitarizada.

"Estamos en una situación en la que los rusos quieren que nos retiremos de la región de Donetsk mientras los estadounidenses intentan encontrar una vía", sostuvo Zelenski.

"Buscan una zona desmilitarizada o una zona económica libre, es decir, un formato que satisfaga a ambas partes", agregó

Sin renuncia formal a pretender integrar la OTAN

El propio Zelenski admitió que en el plan actualizado -del que espera una respuesta rusa tal vez este mismo miércoles- hay algunos puntos que no le gustan.

No obstante, Kiev logró cambiar la propuesta estadounidense original, de 28 puntos, que mantenía muchas de las demandas rusas. En ese sentido, decayó el pedido de que Ucrania se retire plenamente de la zona que controla en la región oriental de Donetsk, integrante del Donbás. También decayó la posibilidad de que el territorio ocupado por Moscú sea reconocido como ruso.

Asimismo, la exigencia de que Kiev renuncie formalmente a su pretensión de unirse a la OTAN también fue suprimida de la última propuesta, si bien Estados Unidos ha dicho que no admitiría a Ucrania en la Alianza.

Sobre el terreno, los bombardeos rusos continúan. Moscú lanzó alrededor de un centenar de drones contra infraestructuras energéticas ucranianas y, esta mañana, bombas rusas también alcanzaron la ciudad de Járkov.

Zelenski también anunció que Ucrania celebrará elecciones presidenciales después de la firma del acuerdo, algo que Putin y Trump han exigido.