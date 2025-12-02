Zelensky va Francia; avanza diálogo paz

Publicado por AP Creado: Actualizado:

PARÍS.- AP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió ayer, lunes, con elmandatario francés Emmanuel Macron en el palacio del Elíseo en París, como parte de una serie de actividades diplomáticas destinadas a negociar los términos para un posible alto el fuego en la guerra en Ucrania.

La visita de Zelensky a París siguió a una reunión entre funcionarios ucranianos y de Estados Unidos en Florida el domingo, que el secretario de Estado Marco Rubio describió como productiva. Ambas partes han trabajado para hacer revisiones a un plan propuesto por EU que se desarrolló en negociaciones entre Washington y Moscú, pero que fue criticado por estar demasiado inclinado hacia las demandas rusas.

Esas críticas fueron quizás más vehementes por parte de los aliados europeos de Ucrania quienes, aunque dieron la bienvenida a los esfuerzos de paz rechazaron puntos clave del plan. Antes de su reunión con Zelensky el lunes, la oficina de Macron dijo que los dos líderes discutirían las condiciones para una “paz justa y duradera”. El presidente Trump ha minimizado el marco de paz de 28 puntos, que habría impuesto límites al tamaño del ejército de Ucrania, le habría prohibido unirse a la OTAN y requerido que Ucrania cediera territorio.