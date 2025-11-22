Zelensky: Ucrania corre gran riesgo

Publicado por AP Creado: Actualizado:

KIEV, Ucrania.- AP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dijo a su país en un discurso el viernes que podría enfrentar una decisión crucial entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense que necesita, en un momento en que varios gobernantes examinan una propuesta de paz de Estados Unidos que se considera es favorable a Rusia.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin acogió con cautela el plan estadounidense para poner fin a la guerra de casi cuatro años de Moscú en Ucrania, el cual contiene muchas de las añejas exigencias del Kremlin mientras que ofrece garantías de seguridad limitadas a Kiev. Putin afirmó que “podría formar la base de un acuerdo de paz definitivo”, y acusó a Ucrania de oponerse al plan y ser poco realista.

El plan prevé que Ucrania entregue territorio a Rusia —algo que Kiev ha descartado repetidamente—, reduce el tamaño de su Ejército y bloquea su ansiada ruta hacia el ingreso a la OTAN. En su discurso horas antes, Zelensky no rechazó de todo el plan, pero insistió en un trato justo mientras se comprometía a “trabajar tranquilamente” con Washington y otros socios en lo que llamó “verdaderamente uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”.