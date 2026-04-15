De Zoe Saldaña a Donald Trump: estas son las 100 personas más influyentes en 2026

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La revista Time publicó su lista de las 100 personas más influyentes de 2026, en la que figura la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña dentro de la categoría de “Titanes”.

El listado, que se publica cada año, reúne a figuras que marcan la agenda global en distintos ámbitos, desde la política y el entretenimiento hasta la ciencia y los negocios.

Entre los nombres destacados también figuran el papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y el astronauta Reid Wiseman de la misión Artemis II.

¿Cómo se eligen?

De acuerdo con la revista, no existe una única métrica para definir la influencia.

Durante todo el año, sus editores debaten quiénes deben formar parte del listado, tomando en cuenta las historias que están dando forma al mundo y las personas que las protagonizan.

Para ello, consultan a reporteros, editores y fuentes en distintas partes del mundo, además de revisar recomendaciones recibidas de manera constante.

Las categorías

La lista se divide en seis grandes grupos: artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros.

A continuación, el listado completo por categoría:

Artistas

Luke Combs

Jennie

Keke Palmer

Noé Wyle

Dakota Johnson

Jafar Panahi

Claire Danes

Benicio de Toro

Jonathan Groff

Ranbir Kapoor

Tayari Jones

Nohan Kahan

Anderson Pak

Rhea Seehoron

coco Jones

Freida McFadden

Titanes

Zoe Saldaña

Ben Stiller

Aliko Dangote

Scottie Scheffler

Anok Yai

Ralph Lauren

Lynsey Addario

Susan Dell y Michael Dell

Sundar Pichai

David Ellison

Precious Matsoso y Anne Claire Amprou

Lip-Bu-tan

Innovadores:

Nikki Glaser

Hilary Knight

Vikas Khanna

Lando Norris

Mshama Bailey

Matthieu Blazy

Darío Amodei y Daniela Amodei

Noé Lyles

Yiyun Li

Tony Tyson

Cao Fei

Juan furner

Jeremy Allaire

Luciano Moreira

Neal Mohan

Sabrina Walter

Íconos:

Wagner Moura

Kate Hudson

Alaysa Liu

Hilary Duff

Alan Cumming

Sterling K. Brown

Ethan Hawke

Chole Kim

Shirin Ebadi

Walter Hood

Victoria Bechham

Raw Alejandro

Kica Matos

Líderes

Papa León XVI

Claudia Sheinbaum

Marco rubio

Donald Trump

Mark Carney

Zohran Mamdani

Xi Jinping

Sanae Takaichi

Benjamín Netanyahu

Netumbo Nandi-Ndaitwah

Steve Witkoff

Gavin Newsom

Gwynne Shotwell

Balendra Shah

Susie Wiles

Tarique Rahman

Mark Kelly

Heather Gerken

Dan Caine

Henna Virkkunen

Rafael Mariano Grossi

Mette Frederiksen

Jacob Frey

Fatih Birol

Pioneros: