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De Zoe Saldaña a Donald Trump: estas son las 100 personas más influyentes en 2026
Entre los nombres destacados también figuran el papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y el astronauta Reid Wiseman de la misión Artemis II.
La revista Time publicó su lista de las 100 personas más influyentes de 2026, en la que figura la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña dentro de la categoría de “Titanes”.
El listado, que se publica cada año, reúne a figuras que marcan la agenda global en distintos ámbitos, desde la política y el entretenimiento hasta la ciencia y los negocios.
Entre los nombres destacados también figuran el papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y el astronauta Reid Wiseman de la misión Artemis II.
¿Cómo se eligen?
De acuerdo con la revista, no existe una única métrica para definir la influencia.
Durante todo el año, sus editores debaten quiénes deben formar parte del listado, tomando en cuenta las historias que están dando forma al mundo y las personas que las protagonizan.
Para ello, consultan a reporteros, editores y fuentes en distintas partes del mundo, además de revisar recomendaciones recibidas de manera constante.
Las categorías
La lista se divide en seis grandes grupos: artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros.
A continuación, el listado completo por categoría:
Artistas
- Luke Combs
- Jennie
- Keke Palmer
- Noé Wyle
- Dakota Johnson
- Jafar Panahi
- Claire Danes
- Benicio de Toro
- Jonathan Groff
- Ranbir Kapoor
- Tayari Jones
- Nohan Kahan
- Anderson Pak
- Rhea Seehoron
- coco Jones
- Freida McFadden
Titanes
- Zoe Saldaña
- Ben Stiller
- Aliko Dangote
- Scottie Scheffler
- Anok Yai
- Ralph Lauren
- Lynsey Addario
- Susan Dell y Michael Dell
- Sundar Pichai
- David Ellison
- Precious Matsoso y Anne Claire Amprou
- Lip-Bu-tan
Innovadores:
- Nikki Glaser
- Hilary Knight
- Vikas Khanna
- Lando Norris
- Mshama Bailey
- Matthieu Blazy
- Darío Amodei y Daniela Amodei
- Noé Lyles
- Yiyun Li
- Tony Tyson
- Cao Fei
- Juan furner
- Jeremy Allaire
- Luciano Moreira
- Neal Mohan
- Sabrina Walter
Íconos:
- Wagner Moura
- Kate Hudson
- Alaysa Liu
- Hilary Duff
- Alan Cumming
- Sterling K. Brown
- Ethan Hawke
- Chole Kim
- Shirin Ebadi
- Walter Hood
- Victoria Bechham
- Raw Alejandro
- Kica Matos
Líderes
- Papa León XVI
- Claudia Sheinbaum
- Marco rubio
- Donald Trump
- Mark Carney
- Zohran Mamdani
- Xi Jinping
- Sanae Takaichi
- Benjamín Netanyahu
- Netumbo Nandi-Ndaitwah
- Steve Witkoff
- Gavin Newsom
- Gwynne Shotwell
- Balendra Shah
- Susie Wiles
- Tarique Rahman
- Mark Kelly
- Heather Gerken
- Dan Caine
- Henna Virkkunen
- Rafael Mariano Grossi
- Mette Frederiksen
- Jacob Frey
- Fatih Birol
Pioneros:
- Dolores Huerta
- Reid Wiseman
- Josh D'Amaro
- Mamadou Amadou Ly
- Nancy Silverton
- Mrbeast
- Mariangela Hungría
- CC Wei
- Lauren Hersh y Rachel Foster
- Shannon Minter
- Zabib Musa Loro
- Sarah Friar
- Kiran Musunuru y Rebecca Ahrens-Nicklas