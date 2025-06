¡El narcisismo hoy!

“¡Píndaro! –exclama Herminio a su alter ego-… Parece que estás soñando una realidad que no va contigo!”… En un ambiente de recuerdos de ambas partes, Píndaro está soñando con aquella etapa de su vida en que Grecia se daba el lujo de tener una población que se permitía soñar… La sonrisa en su cara mientras está concentrado frente a su espejo, parece que lo transporta al mito griego de Narciso, aquel joven bellísimo que, al verse reflejado en un pozo de agua, se enamoró de su propia imagen y murió de melancolía al no poder poseerla… Sin esperarlo, el narcisismo se está apoderando de él… Es Herminio que intenta despertarle de su sueño despierto, y le dice: “Esa historia mitológica fue lo que dio origen al psicólogo Sigmund Freud a acuñar el concepto de ‘narcisismo’, entendiendo que proyectaba una etapa normal del desarrollo infantil en la que el niño se centra en sí mismo… Mientras desarrolló su concepto, hizo uso del recuerdo de la creencia de que Narciso fue un ser reconocido por su belleza y que rechazó a todos los que se enamoraran de él… Por su arrogancia, recibió el castigo de ser condenado a enamorarse de su propio reflejo en un estanque, viéndose atrapado en una imagen de su belleza, lo que le llevó a una profunda tristeza y, luego, a su muerte… Según la leyenda, su cuerpo se convirtió en una flor del mismo nombre: la flor narciso”.

Mientras Herminio espera que alter ego salga del peligroso letargo en que se ha visto sumido, expresa: “El narcisismo es una trastorno de la personalidad que, muchas veces, se manifiesta como una exagerada sensación de grandeza, una necesidad de atención constante y una falta de empatía hacia los demás… Un trastorno que puede ser visto como una actitud de superioridad, o como una baja en la autoestima y un sentimiento de rechazo… Aquellos que así presumen caen en la desgracia de creerse que pueden darse el lujo de ofrecerse a sí mismos en espectáculo –según refirió Louis Lavelle en el 1946 al escribir sobre ‘El amor de Narciso’- y aniquilar su propio cuerpo en su propia imagen… Se enorgullecen de las miradas que reciben de los demás, de los suspiros que levantan y de los corazones que rompen… Tienden a amarse a sí mismos… Son tan incontrolables, que sienten un deseo irrefrenable por ensimismarse y, es entonces, cuando se consumen en su propio ego”.

Todavía Píndaro sigue frisado frente a su espejo, lo que es aprovechado por Herminio para seguir recordándole del error que puede cometer al caer en el gancho del narcisismo… “Aquellos que hoy día se creen ‘el último refresco en el desierto’, poseen una autoestima distorsionada, lo que les lleva a practicar el vivir con una imperdonable falta de empatía y a proyectar unas relaciones distorsionadas que le llevan a dañar sus relaciones con los demás y a llegar hasta el más dañino aislamiento, que luego le lleva a su autodestrucción… Los narcisistas son personas que tienen un sentido exagerado de su propia importancia y necesitan de una admiración constante que, en principio, se convierte en una enfermedad de salud mental que, a veces, les lleva a no comprender o a no importarle los sentimientos de los demás… Están revestidos de una máscara de una gran confianza pública que, en realidad, es un reflejo de una gran inseguridad en sí mismas que les lleva a reaccionar, muy fácilmente, ante la más mínima crítica… Se acostumbran a ser tratados de una forma especial y ser reconocidos como superiores, aún sin haber logrado nada en la vida y estar proyectando que sus talentos son más importantes de lo que en realidad son, se aprovechan de los otros para lograr lo que quieren no importando cómo, son arrogantes, engreídos y se incomodan fácilmente… Si vamos a las causas de este trastorno de personalidad, ellas nos mostrarán que este tipo de persona tuvo una infancia en la que la alabanza de sus padres hacia ellos resultó desmedida, y que llevan una carga hereditaria muy pesada que hoy día les puede estar afectando su conducta, su cerebro y su forma de pensar”.

Ante lo expresado por Herminio, Píndaro se da vueltas y se aleja del espejo, mientras comenta en voz alta: “Hoy nuestro entorno, y el del resto del mundo, está plagado de ‘Narcisos’… Algunos, han pasado a la historia dejando una estela de tristeza en poblaciones enteras, otros están presentes –en especial desde la esfera política-, con poderes extraordinarios que les están llevando por peligrosos derroteros cuyos resultados ya se manifiestan como nefastos… Es tiempo, de que todos nos miremos al espejo crítico y sepamos asimilar que hay limitaciones cuya finalidad es la convivencia”.