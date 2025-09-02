El niño Javier Osvaldo González Pérez murió tras caerle una pared: familiares claman justicia 

Javier Osvaldo González Pérez, un niño de apenas seis años, perdió la vida de manera trágica al desplomarse sobre él una pared que llevaba tiempo en estado de deterioro. Vecinos habían advertido el peligro al propietario, pero nunca fue reparada.
“Habíamos canalizado a través de la junta de vecinos del sector, pero como en todos los casos, el de poder es quien manipula las cosas”, relató su tío Alberto Ortiz a Telenoticias, visiblemente indignado.
Ortiz también pidió justicia: “Quisiera que se tome cartas en el asunto y que las autoridades puedan ponerle asunto a esto”.
El domingo, entre lágrimas y profundo dolor, familiares y vecinos despidieron al pequeño Javier, cuya partida deja un vacío imborrable en su comunidad.
