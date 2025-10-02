El noventa y seis de cuatro

El noventa y seis de cuatro

Eusebio Rivera Almodóvar

El pasado 26 de agosto el HOY publicó las informaciones que dio el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciando un déficit de 6400 aulas para iniciar el año académico 2025-2026 y me pareció interesante compartir algunas reflexiones sobre esa espeluznante cifra.

Puede leer: Los desafíos de la geopolítica para América Latina

Luego de aprobar el presupuesto educacional hasta 4% muchos pensaron que esos recursos se esfumarían en la construcción de escuelas al vapor, pero contrariamente, se percibió el abuso en gastos no prioritarios y se festinó el pago a amigos, familiares y acólitos del gobierno, siendo el principal fallo que los que entregan los recursos no monitorean el uso de los mismos para poder detectar cualquier maniobra fraudulenta entre suplidores y autoridades de educación y si no hay supervisión gubernamental es difícil justificar el desastre descubierto por los profesores donde del 4% de presupuesto de educación se gastó el 96% sin cubrir prioridades y se desestimó el 4% para lo más importante que, de manera lógica, nunca sería suficiente para resolver un déficit de aulas tan grande como el reportado.

Eusebio Rivera Almódovar

Eusebio Rivera Almódovar

Publicaciones Relacionadas

El noventa y seis de cuatro
El noventa y seis de cuatro
2 octubre, 2025
ADP pide esclarecer grabación de video musical en escuela pública de Invivienda
ADP pide esclarecer grabación de video musical en escuela pública de Invivienda
29 septiembre, 2025
La ADP: asumir un nuevo paradigma
La ADP: asumir un nuevo paradigma
24 septiembre, 2025
ADP alerta sobre eliminación de JEE por falta de cupos
ADP alerta sobre eliminación de JEE por falta de cupos
24 septiembre, 2025
La ADP insiste en sus reclamos al Gobierno
La ADP insiste en sus reclamos al Gobierno
23 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo