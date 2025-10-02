El noventa y seis de cuatro

El pasado 26 de agosto el HOY publicó las informaciones que dio el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciando un déficit de 6400 aulas para iniciar el año académico 2025-2026 y me pareció interesante compartir algunas reflexiones sobre esa espeluznante cifra.

Luego de aprobar el presupuesto educacional hasta 4% muchos pensaron que esos recursos se esfumarían en la construcción de escuelas al vapor, pero contrariamente, se percibió el abuso en gastos no prioritarios y se festinó el pago a amigos, familiares y acólitos del gobierno, siendo el principal fallo que los que entregan los recursos no monitorean el uso de los mismos para poder detectar cualquier maniobra fraudulenta entre suplidores y autoridades de educación y si no hay supervisión gubernamental es difícil justificar el desastre descubierto por los profesores donde del 4% de presupuesto de educación se gastó el 96% sin cubrir prioridades y se desestimó el 4% para lo más importante que, de manera lógica, nunca sería suficiente para resolver un déficit de aulas tan grande como el reportado.