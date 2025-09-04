El noventa y seis de cuatro

El noventa y seis de cuatro

Eusebio Rivera Almodóvar

El pasado 26 de agosto el HOY publicó las informaciones que dio el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciando un déficit de 6,400 aulas para iniciar el año académico 2025-2026 y me pareció interesante compartir algunas reflexiones sobre esa espeluznante cifra.

Puede leer: La paradoja de Punta Catalina

Luego de aprobar el presupuesto educacional hasta 4% muchos pensaron que esos recursos se esfumarían en la construcción de escuelas al vapor, pero contrariamente, se percibió el abuso en gastos no prioritarios y se festinó el pago a amigos, familiares y acólitos del Gobierno, siendo el principal fallo que los que entregan los recursos no monitorean el uso de los mismos para poder detectar cualquier maniobra fraudulenta entre suplidores y autoridades de educación y si no hay supervisión gubernamental es difícil justificar el desastre descubierto por los profesores donde del 4% de presupuesto de educación se gastó el 96% sin cubrir prioridades y se desestimó el 4% para lo más importante que, de manera lógica, nunca sería suficiente para resolver un déficit de aulas tan grande como el reportado.

Eusebio Rivera Almódovar

Eusebio Rivera Almódovar

Publicaciones Relacionadas

El noventa y seis de cuatro
El noventa y seis de cuatro
4 septiembre, 2025
Fusión del MESCYT con el MINERD vuelve a generar rechazo: aquí los últimos argumentos
Fusión del MESCYT con el MINERD vuelve a generar rechazo: aquí los últimos argumentos
3 septiembre, 2025
Triste apertura del año escolar
Triste apertura del año escolar
2 septiembre, 2025
EDUCA advierte sobre desafíos en el inicio del año escolar 2025-2026
EDUCA advierte sobre desafíos en el inicio del año escolar 2025-2026
1 septiembre, 2025
Convenio otorgará más de 1,400 becas
Convenio otorgará más de 1,400 becas
28 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

Llegó el famoso draft de Lidom

Llegó el famoso draft de Lidom

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

De violencia pesimismo y optimismo

De violencia pesimismo y optimismo

Impunidad electoral

Impunidad electoral

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo