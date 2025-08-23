El nuevo Código Penal: ¿dilema o desafío?

La necesidad de reemplazar una norma que surte efecto en el país desde el 20 de agosto de 1884, era impostergable. Se trata de una pieza legislativa que durante más de 20 se discutió en el Congreso y el 3 de agosto de 2025 fue aprobada en legislatura extraordinaria, con el propósito de que entre en vigencia 12 meses después, a partir del 3-08-2026.

Hay quienes consideran que no satisfizo el reclamo social. Otros reconocen que el proyecto de ley que finalmente se votó debió discutirse en el seno de la sociedad porque la comisión bilateral que estudió y consolidó la iniciativa privilegió las opiniones, una de ellas la Procuraduría General (PGR).

Sin embargo, hay quienes apostaron a un diseño penal más vanguardista. Es cierto que el cúmulo de pena es una novedad relevante, pero la realidad indica que aumentar las sanciones punitivas no es la salida. RD enfrenta graves problemas carcelarios que no serán resueltos encerrando a más personas ni incrementando los castigos. Hay temas neurálgicos que debieron ser abordados de forma integral, como la salud mental.

Días antes de la promulgación del nuevo Código Penal se suscitó un hecho penoso que conmocionó a todo el país: el caso Naco. Esa situación fue otra demostración de lo vital e impostergable que era la nueva pieza legislativa. Restregó al Estado la difícil realidad social que impera. Por tanto, aceleró y presionó al legislador para que vote la nueva ley.

Si de algo carece el nuevo CP es de haber sido discutido con especialistas en conducta. Si bien la atribución de hacer y votar la ley recae en el legislador, este no es un erudito para abordar los temas de la nación. Psiquiatras y psicólogos, así como terapeutas y otros profesionales debieron ser consultados. El nuevo CP tipifica el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio, los crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia y se eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja. Así, se actualiza el marco legal en la materia. Se ha debatido el vacatio legis. Legisladores han expresado los 12 meses fijados en el texto para corregir cualquier aspecto. Esto ha provocado críticas de la comunidad jurídica por desnaturalizar la razón de ser de la figura jurídica. A decir verdad, el tiempo que se otorga para fines de entrada en vigencia plena es para socializar y adecuar con los distintos entes envueltos, lo que serán las nuevas disposiciones y su impacto en la sociedad, no para que lo senadores y diputados lo asuman como una oportunidad de mejora. Para muchos, esta es una manifestación de lo apresurado y poco consensuado que resultó ser el proceso de aprobación. A esto se suma el plazo de un año fijado por el TC, a partir de la sentencia TC/0765/24, para que el Congreso pueda votar respetando el trámite legislativo establecido en la Constitución, aquellas modificaciones hechas por la Ley 10-15 que modifica la Ley 76-02, conocida como Código Procesal Penal. Se trata de un desafío al que se enfrenta el Congreso, pues tiene hasta final del año 2025 para hacerlo, si no, surtirán efectos las disposiciones de la 76-02. Finalmente, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 74-25 que instaura el nuevo CP se enmarca en los parámetros de un Estado Social y Democrático de Derecho, establecido desde el 26 de enero de 2010, pero habría que reflexionar si se cumple con este propósito ante tanta discrecionalidad contemplada a favor del órgano persecutor que podrían abrir paso a violaciones de derechos fundamentales. Ahí reside el gran dilema.