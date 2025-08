El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El pasado domingo, el presidente Luis Abinader promulgó el nuevo Código Penal de la República Dominicana, encendiendo nuevamente el debate nacional.

Luego de años de estancamiento legislativo, esta reforma tan esperada y postergada ha generado un torbellino de reacciones provenientes de diversos sectores: desde organizaciones de la sociedad civil hasta iglesias, partidos políticos, juristas y ciudadanos comunes.

Aunque representa un avance en muchos aspectos, también ha dejado al descubierto las profundas diferencias sociales y éticas que aún persisten en nuestra nación.

Este nuevo cuerpo legal busca modernizar un sistema penal obsoleto, vigente desde el siglo XIX, adaptándolo a los desafíos del siglo XXI, como el crimen organizado, la violencia de género, la corrupción administrativa y los delitos tecnológicos.

En ese sentido, resulta innegable que el país necesitaba con urgencia una reforma que abordara de manera integral estos fenómenos. Sin embargo, el proceso de aprobación no ha estado exento de controversias, y muchas de las observaciones planteadas por diferentes sectores no pueden ser simplemente ignoradas.

Uno de los temas más discutidos ha sido, una vez más, la exclusión de la despenalización del aborto en las tres causales. Esta omisión ha provocado el rechazo de organizaciones feministas, sectores progresistas y defensores de los derechos humanos, quienes consideran que el nuevo código sigue perpetuando una visión conservadora que desconoce los derechos de las mujeres y la realidad de miles de dominicanas. Por otro lado, las iglesias y grupos provida han celebrado que se mantenga la penalización total del aborto, reafirmando su influencia en la toma de decisiones legislativas.

Otro punto de fricción ha sido el tratamiento de los crímenes de odio y la discriminación por orientación sexual. A pesar de algunas tímidas menciones, no se ha incluido una protección explícita y contundente para las personas LGBTQ+, lo que ha sido fuertemente criticado por defensores de los derechos civiles. La exclusión de estos elementos, para muchos, es un reflejo de una visión legal que aún no reconoce plenamente la diversidad social del país.

También, ha habido observaciones importantes sobre el fortalecimiento de las herramientas para perseguir la corrupción pública, algo que, si bien ha sido bien recibido en términos generales, también ha despertado escepticismo sobre su aplicación real en un contexto donde la impunidad aún es percibida como norma.

A pesar de las críticas, no todo es negativo. El nuevo Código Penal incluye avances significativos en la lucha contra el crimen organizado, la tipificación de nuevos delitos como el sicariato, el feminicidio, el acoso sexual y los delitos informáticos. Son aspectos que responden a necesidades reales del país, y cuya incorporación debe ser reconocida como un paso positivo.

Sin embargo, un código penal no puede ser únicamente una suma de delitos y penas. También es un reflejo de los valores de una sociedad. Por eso, su construcción no puede darse a espaldas del consenso social ni de las demandas ciudadanas. Es preocupante que un texto de tanta trascendencia haya sido aprobado sin una mayor apertura al diálogo, dejando fuera temas sensibles que merecen ser discutidos con profundidad, sin tabúes ni imposiciones morales.

En conclusión, la promulgación del nuevo Código Penal representa tanto una oportunidad como un desafío. Es un avance jurídico, pero también un espejo de nuestras contradicciones sociales. No basta con promulgar una ley moderna si esta no garantiza justicia para todos los sectores. Las observaciones que han surgido no deben ser desestimadas, sino asumidas como parte de una conversación que aún está pendiente. Porque una verdadera reforma penal no solo debe castigar el delito, sino también proteger la dignidad humana en toda su diversidad.