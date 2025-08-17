El nuevo rostro de la movilidad urbana: Onéximo González en OMSA

El presidente Luis Abinader designó al ingeniero Onéximo Antonio González como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), mediante el decreto 461-25 emitido este domingo 17 de agosto de 2025.

González cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del transporte público, la movilidad urbana y la gestión operativa, lo que lo convierte en una figura clave para impulsar la modernización del sistema de autobuses en la capital dominicana.

Perfil profesional

Ingeniero con experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana .

y . Ha ocupado cargos en instituciones como: Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

Participó en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros en Santo Domingo.

Su nombramiento es visto como una apuesta estratégica del gobierno para mejorar la eficiencia, cobertura y sostenibilidad del transporte público, en línea con los esfuerzos de modernización que impulsa la administración Abinader2.

Retos y expectativas

González tendrá como principales desafíos: