El nuevo rostro de la movilidad urbana: Onéximo González en OMSA

  • Hoy
El presidente Luis Abinader designó al ingeniero Onéximo Antonio González como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), mediante el decreto 461-25 emitido este domingo 17 de agosto de 2025.

González cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del transporte público, la movilidad urbana y la gestión operativa, lo que lo convierte en una figura clave para impulsar la modernización del sistema de autobuses en la capital dominicana.

Perfil profesional

  • Ingeniero con experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana.
  • Ha ocupado cargos en instituciones como:
    • Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
    • Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
  • Participó en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros en Santo Domingo.

Su nombramiento es visto como una apuesta estratégica del gobierno para mejorar la eficiencia, cobertura y sostenibilidad del transporte público, en línea con los esfuerzos de modernización que impulsa la administración Abinader2.

Retos y expectativas

González tendrá como principales desafíos:

  • Optimizar la frecuencia y cobertura de las rutas de autobuses.
  • Integrar la OMSA al sistema de transporte masivo junto al Metro y Teleférico.
  • Implementar tecnologías para mejorar la experiencia del usuario.
  • Fortalecer la transparencia y eficiencia operativa de la institución.
Hoy

Hoy

