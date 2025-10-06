El oro marca un nuevo récord cerca de los 3.945 dólares por onza 

El oro, considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado este lunes un nuevo máximo histórico al rozar los 3.945 dólares por onza.

Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7.06 horas (5.06 GMT), el metal amarillo ha alcanzado un nuevo récord, al situarse en los 3.944,73 dólares.

De esta manera, ha superado el anterior máximo, alcanzado el pasado jueves, de 3.896,85 dólares.

A las 7.45 horas (5.45 GMT), el oro sube con menos fuerza, el 1,06 % y se aleja momentáneamente de máximos, al situarse en los 3.931,83 dólares.

Las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico están elevando al oro, que se revaloriza cerca de un 50 % en el año.