El Pachá a su hijo: “Eso no fue lo que yo crié”

El animador El Pachá se mostró indignado luego de que su hijo King Timmy presentara su video musical “Doble kara”, en el que aparece aparentemente consumiendo sustancias ilícitas.

En su red social Instagram, Frederick Martínez, nombre real del comunicador, compartió un audiovisual expresando su parecer de la situación.

“Esta mañana camino a la Mega impactado por el nuevo video de King Timmy. Siento una gran tristeza, me agobia por el hecho de que aparece con un simulacro no sé sí es marihuana que aparece mientras están fumando ahí, eso no fue lo que yo crie y estoy muy entristecido”, dijo.

Añadió además que ¨al despertarme me he encontrado con cantidades de video la gente enviándomelo yo como padre tengo la responsabilidad de dar la cara por mi hijo pero en esta no puedo apoyarlo lo forme lo eduque y se lo he dado todo¨.

Dijo que ha ¨tratado de comunicarme con él… yo como padre tenga la responsabilidad de dar la cara por mi hijo, pero en esta no puedo apoyarlo”, precisó.

En la descripción de la publicación pidió a sus seguidores no seguir enviándole más videos de la situación y que lo dejaran resolver el problema con su hijo en privado.

King Timmy publicó en su red social Instagram una parte del video de su nueva canción, y El Pachá le escribió: “No me gusta lo que estás haciendo”.