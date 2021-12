«El Pachá» anuncia retiro de medios de comunicación

Frederick Martínez «El Pachá»

El comunicador Frederick Martínez «El Pachá«, anunció que se retira de los medios de comunicación tras 30 años de carrera frente a las cámaras.

El Pachá hizo pública la información a través de su programa «pégate y gana con el Pachá», y prosiguió en sus redes sociales donde además expresó que no aguanta más, y aseguró estar “cansado” de todo lo que implica estar delante de las cámaras.

“Hoy me retiro, no aguanto más gracias a todos los que me apoyaron en mi 30 años de carrera, pero me tengo que ir, gracias”, escribió el Pachá.

Continuó diciendo que durante 30 años «Lo hizo todo» y utilizó alegorías sobre el béisbol diciendo “yo batee sobre los 300, la saque del parque, líder en hit”. De igual manera, recordó que ha presentado su programa en diversos escenarios, incluyendo representar al país en el extranjero.

“Lo hice todo, 30 años vigentes, la pegué también en Alofoke Radio Show, Juan Marichal y Pedro Martínez se retiraron, David Ortiz lleno su ciclo en el béisbol, me canse de la hipocresía, de la maldad de este negocio”, manifestó el Pachá.

El Pachá agradeció a «pégate y gana con el Pachá«, así como también a «La Mega» y «Alofoke Radio Show», lugares donde laboró.