Cómo la nueva fusión de programas sociales impactó programa Navidad 360

El Gobierno dominicano cerró el año 2025 consolidando una política social más eficiente, articulada y cercana a la gente, como resultado de la fusión de los Comedores Económicos del Estado y el Plan Social de la Presidencia, integrados en la Dirección General de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC).

Esta decisión estratégica fortaleció de manera significativa la capacidad del Estado para responder con mayor oportunidad, alcance y dignidad a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad.

El director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, al mostrar su satisfacción por los resultados obtenidos en los primeros dos meses de funcionamiento de la nueva institución, declaró que este nuevo modelo de gestión integrada evidenció resultados contundentes durante el despliegue nacional del programa Navidad 360, iniciativa emblemática impulsada por el presidente Luis Abinader Corona.

Aseguró que esta unión permitió coordinar de forma eficiente acciones de alimentación, asistencia comunitaria y apoyo social en todo el territorio nacional, optimizando recursos y ampliando el impacto de las intervenciones públicas.

El funcionario informó que, como parte de La Brisita Navideña, el Gobierno superó la distribución de más de 1.5 millones de kits de alimentos crudos, al tiempo que alcanzó un récord histórico en la entrega de buffets navideños, pasando de más de 15 millones de raciones servidas, ampliando el alcance de las cenas comunitarias y garantizando estándares de calidad, organización y dignidad para miles de familias dominicanas durante la temporada navideña.

Féliz Arbona, destacó que esta fusión institucional permitió una mayor cobertura territorial, una planificación logística más robusta y un uso más eficiente de los recursos públicos. Asimismo, fortaleció la articulación con organizaciones sociales, juntas de vecinos, iglesias y líderes comunitarios, actores clave que contribuyeron a multiplicar el impacto de las acciones del Estado y a garantizar que la ayuda llegara de manera efectiva a quienes más la necesitaban.

Con estos resultados, el Gobierno reafirma que una política social integrada, eficiente y centrada en las personas genera impactos reales y medibles en la calidad de vida de la población. Al cierre de 2025, esta experiencia consolida un Estado más humano, más organizado y más efectivo, con altas expectativas de fortalecer, ampliar y desarrollar nuevas acciones y programas sociales durante el año 2026.