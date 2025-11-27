10 características de la “red de lavado de activos” ligada a exregidor de Boca Chica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presunta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que integraban empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo, utiliza las ganancias obtenidas por dicha actividad ilícita para adquirir bienes muebles e inmuebles lujosos y de alto costo, y constituía negocios con los cuales dar una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de manera ilícita.

Así lo aseguró el Ministerio Público en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Kraken, incluyendo al exregidor por Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como "Francis" o "El Compadre".

La referida organización criminal —se afirma en el documento— en connivencia con empleados y miembros de distintas áreas del puerto, introduce drogas y sustancias controladas mediante diversos métodos y vías.

A continuación, compartimos las 10 características de manera íntegra:

1- La organización criminal está integrada por un elevado número de miembros, cada uno con roles claramente definidos, que abarcan desde la coordinación logística hasta la ejecución de tareas operativas.

2- Utiliza vías de comunicación privadas, encriptadas o de difícil rastreo, con el objetivo de evadir la interceptación y el monitoreo por parte de las autoridades.

3- Se auxilia de empleados de empresas de seguridad privada vinculadas al puerto, quienes facilitan el ingreso y la colocación de drogas dentro del recinto portuario, garantizando el acceso a áreas restringidas.

4- Extiende su red de influencia más allá del territorio nacional, operando en puertos estratégicos de Estados Unidos y Europa para asegurar la distribución internacional de la droga.

5- Se apoya en transportistas, camioneros y operadores de grúas que, de manera coordinada, permiten el traslado, manipulación y ocultamiento de drogas y sustancias controladas.

6- Mantiene una estructura jerárquica definida, con líderes que dirigen las operaciones, supervisores intermedios que coordinan las tareas específicas y colaboradores que ejecutan las acciones en el terreno.

7- Implementa mecanismos de corrupción y soborno hacia empleados portuarios y autoridades, con el fin de garantizar la impunidad y la continuidad de sus actividades ilícitas.

8- Posee una capacidad financiera significativa que le permite sostener operaciones logísticas complejas, incluyendo el pago de nóminas a sus colaboradores, la adquisición de tecnología de comunicación y el financiamiento de sobornos.

9- Exhibe una alta capacidad de adaptación, modificando sus métodos y canales de transporte cuando perciben riesgos de ser detectados por los organismos de seguridad.

10- Se articula como una red transnacional, utilizando contactos en diferentes países para coordinar la recepción, el almacenamiento y la distribución de los cargamentos de drogas, fortaleciendo así su alcance internacional.

Los imputados

Además de "El Compadre", el Ministerio Público vincula a la presunta red delictiva a José Augusto Rodríguez Sánchez, Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Feliz Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (El Brujo), Mauricio Josué Castillo, José Alberto López Alcántara (Bururún), José Francisco Sabino Castillo, entre otros que están fugitivos.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que le imponga al grupo 18 meses de prisión de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declare el proceso de tramitación compleja.

Cabe destacar que la mayoría de los acusados fueron apresados durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.