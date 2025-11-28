Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anunció la ejecución de labores de mantenimiento preventivo en varios sectores del Distrito Nacional, este domingo 30 de noviembre del 2025.

A través de una nota de prensa, la institución informó que sus brigadas realizarán trabajos de empalme de tuberías en las inmediaciones de la avenida Luperón, al norte de la Plaza de la Bandera.

En ese sentido, explicó que las acciones forman parte de la reubicación de las líneas que interfieren con la construcción del túnel en la zona, y se desarrollarán durante el fin de semana, según establece el protocolo técnico de la Dirección de Operaciones de la entidad.

Destacó que la intervención se efectuará en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa JM Constructora.

Asimismo, la CAASD detalló que, durante las labores técnicas, los sectores Ensanche Quisqueya, Las Praderas, Manganagua, El Milloncito, El Millón, San Gerónimo, Renacimiento, Residencial José Contreras, Pradera Verde, Gacela y Buenos Aires del Mirador recibirán el servicio de manera parcial.

De igual modo, la Corporación señaló que, como medidas de mitigación, junto a JM Constructora, dispondrá de 40 camiones cisterna para abastecer a las comunidades más impactadas.

Además, precisó que la Dirección de Asuntos Sociales trabajará con los líderes comunitarios para atender cualquier eventualidad que se presente durante la jornada.

La CAASD indicó que sus equipos técnicos supervisarán el proceso de manera continua para garantizar que los trabajos concluyan en el tiempo previsto. También, exhortó a la ciudadanía a hacer un uso racional del recurso natural.