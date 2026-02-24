Pasadas las 11:00 de la noche, esta es la situación del sistema energético nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO.* El sector eléctrico dominicano informó que continúa avanzando de manera sostenida el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), tras el evento operativo registrado en horas de la mañana.

A través del tercer boletín emitido la noche de este lunes, se reporta que el sistema suple el 80 % de la demanda, reflejando avances significativos en la estabilización de la red y permitiendo la integración de nuevas zonas al servicio eléctrico, expresó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Indicó que la mayor parte del territorio nacional cuenta ya con el servicio eléctrico restablecido, sumándose nuevas provincias conectadas incluyendo Higüey, La Romana, Nagua, Samaná, Montecristi y Valverde Mao.

El Sistema de Transmisión ya fue restablecido, en la mayoría de estas regiones las subestaciones están energizadas, solo falta que algunas centrales eléctricas culminen el proceso de subida de carga hasta sus valores nominales.

Se destaca que desde temprano la zona sur fue energizada; entre otros, cuentan con la mayor parte electrificada San Juan, Barahona, Azua, Baní, San Cristóbal, Bonao, La Vega, Santiago, Línea Noroeste, Puerto Plata, San Francisco, así como distintos sectores del Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

Santos informó que los equipos técnicos de las distintas entidades del sector permanecen desplegados y trabajando de forma continua hasta lograr la normalización total del servicio en todo el país.

Se recuerda que, el ministro Santos se ha mantenido en sesión permanente desde primeras horas de la mañana con los demás líderes del sector, entre ellos el vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez; de superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edwards Veras; el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini y el viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero.