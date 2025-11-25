11 días después, familiares de niña fallecida en excursión siguen sin respuestas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

os familiares de la niña Stephora Raphael Josef, que murió ahogada durante una excursión escolar reclamaron este lunes explicaciones a la Fiscalía y al centro educativo responsable de la actividad, en medio de un creciente clamor social por transparencia en el manejo del caso.

En declaraciones recogidas por el programa José Gutiérrez en Vivo, los parientes denunciaron hermetismo institucional y falta de información oficial sobre las circunstancias del accidente. Señalaron que hasta el momento no se han ofrecido detalles claros sobre la supervisión y las medidas de seguridad aplicadas durante la salida escolar.

Los familiares cuestionaron la responsabilidad del colegio y advirtieron que la tragedia pudo evitarse con protocolos adecuados. “Queremos justicia y que se diga la verdad”, expresaron, al tiempo que pidieron que se investigue a fondo la actuación de las autoridades educativas y judiciales.