A 13 meses de la tragedia del Jet Set, llaman a honrar a las víctimas con acto religioso

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El movimiento Justicia Jet Set convocó a un acto de oración y memoria este viernes 8 de mayo, al cumplirse 13 meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.

La actividad está pautada para las 10:00 de la mañana en la denominada zona cero del establecimiento, y busca reunir a familiares, amigos y ciudadanos en un ambiente de recogimiento, con el propósito de honrar a las víctimas y elevar plegarias por sus almas.

“13 meses de la tragedia del Jet Set. Este viernes 8 de mayo a las 10:00 a. m., nos reunimos en un espacio de recogimiento para honrar a las víctimas y elevar una oración por sus almas”, se lee en una publicación realizada en Instagram por el movimiento.

Señalan que la misa será oficiada por el padre Rogelio Cruz. “Un momento para recordar, acompañar y mantener viva la memoria”, dijeron los organizadores.