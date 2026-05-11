Hasta 13 tormentas y 6 huracanes: así podría ser la temporada 2026

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A solo 20 días para el inicio oficial de la Temporada Ciclónica 2026, el panorama meteorológico para la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México comienza a definirse bajo la sombra de factores climáticos determinantes.

El analista meteorológico Jean Suriel ha señalado que, aunque las proyecciones iniciales sugieren una actividad moderada, la República Dominicana debe mantenerse en alerta máxima ante la variabilidad del clima actual.

Para este ciclo, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, se estima la formación de 13 tormentas con nombre y 6 huracanes. Este pronóstico, ligeramente inferior al de años anteriores, responde al desarrollo del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial.

“El Niño generará vientos cortantes y las densas nubes de polvo del Sahara mantendrán controlada la formación de los ciclones”, explica Jean Suriel.

Sin embargo, el analista advierte que este factor no es una garantía de seguridad absoluta. A pesar de que los vientos en altura pueden "desarticular" las tormentas en formación, las temperaturas récord en la superficie del Mar Caribe y el Atlántico actúan como combustible de alta potencia para cualquier sistema que logre organizarse.

¿Por qué no debemos bajar la guardia?

Suriel enfatiza que los efectos del cambio climático están alterando los patrones históricos. "Solo basta un fenómeno de gran intensidad para que ya la temporada sea considerada activa y desastrosa para el país", advierte el experto.