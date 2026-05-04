Más de 187 mil egresados del INFOTEP acceden al trabajo formal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, los datos del mercado laboral dominicano confirman una tendencia clara, el empleo crece, pero también lo hacen las exigencias de preparación.

En ese contexto, la Formación Técnico Profesional (FTP) se consolida como un factor determinante para acceder a oportunidades reales de trabajo.

Registros administrativos que cruzan la base de egresados del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) con la Tesorería de la Seguridad Social establecen que 187,370 egresados han sido contratados en el sector formal entre 2021 y abril de 2026, lo que evidencia el impacto directo de la capacitación en la inserción laboral.

Este comportamiento se produce en un entorno económico en expansión. Datos del Banco Central de la República Dominicana muestran un crecimiento sostenido del empleo y una reducción de la tasa de desempleo, en un mercado cada vez más orientado hacia la formalidad y la productividad.

A este desempeño se suma el alcance de la formación. En el último quinquenio, el INFOTEP ha entregado 2,600,887 certificaciones a trabajadores en todo el país, lo que representa el 62 % del total de personas capacitadas, que asciende a 4,838,111.

Estudiantes INFOTEP

Los datos de la División de Estadísticas de la institución reflejan, además, un crecimiento sostenido en la cantidad de trabajadores formados cada año: mientras en 2020 se capacitaron 171,131 personas, en 2025 la cifra se elevó a 667,080, evidenciando una expansión significativa de la cobertura formativa, acorde con las políticas de gobierno para este renglón.

El perfil de los egresados contratados revela una dinámica significativa: el 75.1 % corresponde a mujeres, mientras que la edad promedio de inserción es de 32 años, con mayor concentración en el rango de 25 a 34 años.

A nivel territorial, las oportunidades laborales se concentran en los principales polos económicos del país, encabezados por el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo, sin dejar de registrar presencia en todas las regiones.

En el caso de las carreras técnicas, 31,017 egresados han logrado insertarse en empleos formales, con distribución en las 32 provincias y una participación equilibrada entre hombres y mujeres.

Más allá de la cantidad de empleos, el análisis del mercado laboral introduce un elemento clave: la calidad.

Estudiantes de INFOTEP

El economista Roberto Despradel al ser entrevistado al finalizar una conferencia sobre empleo y productividad en el 64 aniversario de la AIRD, señaló que los empleos formales del sector manufacturero presentan salarios promedio superiores al promedio nacional, debido a mayores exigencias en competencias técnicas y dominio de procesos productivos.

“La diferencia salarial responde a una mayor exigencia en términos de competencias y dominio técnico por parte de los trabajadores. En ese sentido, la formación técnico profesional eleva el nivel de cualificación del talento humano y mejora sus oportunidades de inserción y crecimiento”, explicó.

El especialista indicó que la capacitación técnica genera un impacto doble: eleva la productividad de las empresas y se traduce en mejores ingresos y condiciones laborales para los trabajadores, posicionando la formación como un elemento clave en la competitividad económica.

Este enfoque fortalece la conexión entre capacitación y empleo, al tiempo que contribuye al desarrollo de una mano de obra calificada que impacta positivamente la productividad y la competitividad de las empresas dominicanas

Imágenes del evento

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, valoró estos resultados en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, afirmando que la capacidad de respuesta de la institución se apoya en el análisis continuo del mercado laboral.

“A través del Observatorio de la Formación Técnico Profesional, la institución integra información sobre tendencias del empleo, demanda de habilidades y comportamiento sectorial, utilizando datos oficiales para ajustar su oferta formativa a las necesidades reales del aparato productivo”, dijo.

Morla Pineda explicó que cuando la formación responde a lo que demandan las empresas, el empleo deja de ser una aspiración y se convierte en una realidad alcanzable para miles de dominicanos.