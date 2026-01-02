19,921 luminarias nuevas: EDEESTE mejora la calidad de vida en la comunidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) informó que, durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, puso en servicio un total de 19,921 luminarias en las distintas zonas de su área de concesión, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la movilidad nocturna y la calidad de vida de las comunidades.

Del total de luminarias habilitadas, 5,562 corresponden a nuevas instalaciones, ampliando la cobertura del alumbrado público en sectores estratégicos; 4,491 fueron sustituidas, reemplazando equipos obsoletos por tecnología más eficiente; y 3,254 luminarias fueron normalizadas, garantizando su correcto funcionamiento tras procesos de reparación y adecuación técnica. Asimismo, 3,278 luminarias sobreencendidas fueron regularizadas, contribuyendo a una gestión más eficiente del sistema y al uso responsable de la energía.

Para la ejecución de estos trabajos, EDEESTE realizó una inversión superior a RD$152 millones, destinada a la mejora, modernización y expansión del sistema de alumbrado público en provincias y municipios del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Boca Chica y Guayacanes, entre otros.

La empresa destacó que estas acciones impactan directamente en la reducción de hechos delictivos, el aumento de la percepción de seguridad y la dinamización de la actividad social y comercial en horarios nocturnos, especialmente en calles, avenidas, parques y espacios comunitarios.

“Cada luminaria encendida representa un entorno más seguro para las familias, los estudiantes, los trabajadores y los comerciantes. En EDEESTE asumimos el alumbrado público como una herramienta clave para la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, indicó la empresa.

EDEESTE reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema de iluminación pública, priorizando las zonas de mayor impacto social y manteniendo una coordinación permanente con las autoridades locales y comunitarias, en línea con su misión de ofrecer un servicio eléctrico más eficiente, confiable y orientado al bienestar de la ciudadanía.