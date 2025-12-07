Más de 200 agentes y 25 fiscales ejecutan 12 allanamientos por Operación Cobra

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Más de 25 fiscales, apoyados por 200 agentes de la Policía Nacional, ejecutaron 12 allanamientos que culminaron con el arresto del exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a otros siete imputados: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Al grupo se le imputan delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Según el Ministerio Público, se trata de un esquema sistemático de corrupción que afectó directamente el derecho constitucional a la salud de la población.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso aseguró que la operación busca que los responsables “paguen por sus hechos criminales y retornen al Estado cada peso sustraído”. Las acciones son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, junto a un equipo especializado en criminalidad organizada de la Pepca.