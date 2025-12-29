En 2025 autoridades dominicanas incautan 31 toneladas drogas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno informó ayer que durante el 2025 se lograron confiscar 31,294 kilogramos de distintas drogas , y con el apoyo de países aliados, otros 17,041, para un total consolidado de 48,335 kilogramos (48.3 toneladas).

En detalle se decomisaron 19,586 kilogramos de cocaína, 11,564 de marihuana, 121.47 de crack, así como 21.53 kilogramos de éxtasis, hachís, tusi, metanfetaminas, entre otras sustancias controladas.

Durante las intervenciones, se arrestaron a 46,367 personas y se confiscaron 404 armas, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2,082 vehículos, equipos de radionavegación, radios de comunicación, celulares, US$ 58,408.00, RD$34,514, 785, entre otras evidencias.

Las autoridades informaron, además, que, con el apoyo de alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), se logró extraditar y deportar a unos 84 fugitivos de la justicia internacional, consolidando sus operativos de búsqueda y captura de prófugos a nivel nacional.

Indicó que esto ha sido posible gracias a estrategias conjuntas y la firme misión del Gobierno dominicano, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, Aduanas, agencias de inteligencia del Estado y la cooperación internacional.

“Las cifras de incautaciones de drogas, bienes muebles e inmuebles, dinero vehículos, entre otras propiedades, el desmantelamiento de redes de narcotráfico, así como la capacidad operativa en la detención y extradición de fugitivos, demuestra el firme compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader, de enfrentar con determinación a las estructuras criminales”, indicó la Presidencia en nota de prensa.

Igualmente sostuvo que la República Dominicana sigue consolidando su liderazgo en la región del Caribe en el combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, ejecutando operaciones contundentes contra estructuras del crimen organizado, “una acción sin precedentes en toda la historia del país”.