23 haitianos heridos tras autobús accidentarse e incendiarse en Valverde

VALVERDE.- El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 coordinó la asistencia a diferentes centros de salud de 23 ciudadanos haitianos que resultaron heridos la noche de ayer viernes tras el minibús en el que se desplazaban perder el control, caer a un río y posteriormente incendiarse, en un hecho ocurrido en la comunidad El Maizal, provincia Valverde.

Los 23 extranjeros fueron atendidas y trasladados por las ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Entre los afectados hay cuatro menores de edad, así como tres mujeres y 16 hombres, quienes recibieron asistencia prehospitalaria y evaluación médica inicial.

Además de las 13 ambulancias, al lugar del accidente se presentaron dos unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), una de la Policía Nacional, una unidad del Cuerpo de Bomberos y otra de la Comisión Militar y Policial (Comipol).

Los bomberos trabajaron en la extinción del incendio y aseguramiento de la escena, mientras que las unidades de salud realizaron clasificación de víctimas, estabilización y traslado a centros sanitarios.

Accidente en Valverde

Mientras que Digesett, Comipol y Policía Nacional gestionaron el tránsito y la protección perimetral, garantizando la seguridad durante las labores de rescate.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los afectados y su estatus migratorio.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes ofrezcan un informen pormenorizado sobre el accidente.