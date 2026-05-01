26 provincias siguen bajo alerta por aguaceros, posibles inundaciones y granizadas

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que mantiene a 18 provincias en alerta amarilla y 08 en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En amarilla se encuentran: Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Monte Plata, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial Bajo del Yuna), San Cristóbal, Hermanas Mirabal, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná y Hato Mayor.

En verde están: San Juan, Peravia, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional, La Altagracia, Dajabón, La Romana y Santo Domingo.

El organismo detalló que se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sin descartar la ocurrencia de granizadas aisladas.

En su reporte emitido a las 7:10 de la mañana de este viernes, COE indicó que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la Cuenca de la presa de Valdesia, debido a que El Comité de Operación de Presas y Embalse está Regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso a los bañistas al rio Nizao.