Ese día hasta el cielo lloró: MEP recuerda a Peña Gómez

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El Movimiento Electoral Peñagomista (MEP) que dirige Rafael (Fiquito) Vásquez, realizó en la mañana de este 10 de mayo, un acto en honor a la memoria de José Francisco Peña Gómez, al conmemorarse el 28 aniversario de su fallecimiento, en el cementerio Cristo Redentor.

En el concurrido evento, el dirigente político se dirigió a los presentes recordando los acontecimientos vividos al informarse el deceso de Peña Gómez, contando como se formó un mar humano desde Cambita, San Cristóbal, hasta la capital.

Durante el relato, manifestó que fue un honor ser parte del cortejo fúnebre desde el inicio y durante los tres días en que se rindieron honras al extinto líder.

En unas emotivas palabras recordó que a pesar del torrencial de lluvia el pueblo despedía con pesar a Peña, diciendo: “Ese día hasta el cielo lloró.”

Mientras resaltaba las grandezas y valores del extinto líder del otrora glorioso PRD, hizo referencia al contexto actual que enfrenta el mundo y por ende el país, en donde figuras de la categoría y peso moral como José Francisco hacen mucha falta para aportar soluciones a favor del pueblo y los más necesitados.

De igual forma Vásquez, señalo el buen desempeño del presidente Luis Abinader quien desde el 2020 le ha tocado lidiar con diferentes crisis como la de la pandemia del Covid, la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto actual entre EUA, Israel e Irán, en donde el mandatario ha manejado con excelencia los difíciles escenarios que estos problemas representan para el país.

En tal sentido, Fiquito destaco el reconocimiento de la OPS al país por el protocolo abordado durante la crisis sanitaria que afecto al mundo, también destaco la cualidad de escuchar del presidente como lo hiciera recientemente frente al reclamo del pueblo de San Juan en contra de la explotación minera.

El presidente del MEP, dijo que los grandes líderes tienen la capacidad de escuchar y poner el oído en el corazón del pueblo y saber rectificar cuando es necesario, y muy a pesar de la crítica de algunos que quieren confundir el accionar del mandatario con debilidad, el poder y el liderazgo escucha, no maltrata y quien tiene vocación democrática actúa conforme las demandas del pueblo.

En el desarrollo de su alocución el político destaco las condiciones excepcionales de gerente y demócrata del presidente Abinader por todo lo antes expuesto, e hizo alardes del orgullo que los miembros de su organziacion política sientes de ser y mantener vivo el sentimiento e ideología peñagomista.

Entre los presentes en el acto estuvieron: Otto Vásquez, Juan Morales, Hugo Núñez, Mary Sánchez, Samuel Peña, Edison Molina, Sugey Puello, Zoila Villa, Leonel Vitini, Nicolás Mayi, Joel de la Rosa, Nadia Andújar, Maritza Espinoza, entre otros.