A 28 años de su partida: Peña Gómez sigue siendo una figura imborrable de la política dominicana

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La República Dominicana recuerda este 10 de mayo un nuevo aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, considerado una de las figuras políticas más influyentes y carismáticas del siglo XX en el país.

Peña Gómez falleció el 10 de mayo de 1998 en Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, tras enfrentar durante varios años un cáncer pancreático. Su muerte conmocionó al país y provocó multitudinarias manifestaciones de dolor entre seguidores y dirigentes políticos de distintas corrientes.

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Nacido el 6 de marzo de 1937 en Mao, provincia Valverde, Peña Gómez logró convertirse en uno de los líderes de masas más importantes de la historia política dominicana. Hijo de inmigrantes haitianos, fue adoptado por una familia dominicana que le brindó educación y el apellido con el que más tarde alcanzaría notoriedad nacional e internacional.

Desde joven mostró interés por la formación académica y la política. Estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y amplió sus estudios en universidades de Estados Unidos y Francia, especializándose en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional.

José Francisco Peña Gómez

Su carrera política estuvo estrechamente ligada al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización a la que ingresó en 1961. Tras la salida de Juan Bosch del partido en 1973, Peña Gómez asumió un rol de liderazgo que terminó consolidándolo como principal figura del PRD durante décadas.

Bajo su dirección, el partido alcanzó importantes victorias electorales, incluyendo los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Además, ocupó la sindicatura del Distrito Nacional entre 1982 y 1986.

Peña Gómez también fue candidato presidencial en tres ocasiones: 1990, 1994 y 1996. Especialmente recordada fue la contienda de 1994, marcada por fuertes tensiones políticas y denuncias de fraude electoral.

En las elecciones de 1996 volvió a colocarse entre los favoritos del electorado, pero una alianza entre el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) impidió su llegada a la Presidencia de la República.

A pesar de las adversidades políticas y de la enfermedad que enfrentaba, Peña Gómez mantuvo una presencia activa en la vida pública hasta sus últimos días. Una de las frases más recordadas de su trayectoria fue pronunciada en uno de sus mensajes de campaña:

“He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con veneno más sutil. Pero yo los perdono”.

Tras su fallecimiento, miles de personas acudieron al Estadio Quisqueya para darle el último adiós en un velatorio multitudinario que evidenció el arraigo popular que mantenía entre amplios sectores de la sociedad dominicana.