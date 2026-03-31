Más de 3,400 puestos de socorro protegerán a vacacionistas en todo el país

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Por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), junto a las instituciones que lo integran, realizó el primer lanzamiento del operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, desde el peaje del kilómetro 32 de la Autopista Duarte, una de las principales vías de desplazamiento hacia el interior del país durante el asueto.

Con este primer despliegue el organismo contempla orientar a los conductores para prevenir incidentes y salvaguardar vidas con la implementación de un dispositivo de prevención y seguridad vial orientado a agilizar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Para este operativo, que iniciará formalmente el jueves 02 de abril a las 2:00 pm, el COE dispondrá de 51,232 colaboradores y voluntarios, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate, distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional.

Asimismo, se han habilitado 3,451 puestos de socorro ubicados en puntos críticos de playas, balnearios, carreteras, autopistas y avenidas.

El dispositivo incluye además:

• 637 ambulancias

• 327 Unidades de Respuesta Inmediata (URI)

• 3 helicópteros

• 57 puestos de grúas

• 27 dispositivos de protección y asistencia vial

• 27 embarcaciones

• 25 puestos con talleres móviles.

De igual forma, la población contará con:

• 12 centros de atención prehospitalaria

• 3 hospitales móviles

• 63 autobuses de la OMSA

• 25 centros para la atención de niños extraviados

• 9 centros de mando regionales

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, exhortó a la población a asumir un comportamiento responsable durante el asueto.

“Nuestro objetivo principal es preservar vidas. Este despliegue nos permite responder de manera oportuna, pero la clave está en la prevención. Cada ciudadano debe actuar con prudencia, respetar las normas de tránsito y seguir las orientaciones de los organismos de socorro”, indicó.

Asimismo, Méndez García reiteró que las variables a trabajar serán la prevención de accidentes de tránsito, asfixia por inmersión e intoxicación por alcohol y alimentos.

Como parte del cronograma de lanzamientos, el COE continuará el despliegue en otros puntos estratégicos del país:

• Miércoles 1 de abril, en el peaje de la Circunvalación Santo Domingo (Bani).

• Jueves 2 de abril, en el peaje de la Autopista Las Américas.

Con estas acciones, el organismo busca fortalecer la cobertura preventiva y garantizar una respuesta rápida y efectiva en todo el territorio nacional.