Más 48 mil personas participan operativo de prevención

Con el despliegue de 48,470 brigadistas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en marcha ayer la primera fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026” y que concluye mañana 25 de diciembre con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante las emergencias que pudieran tener los ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos del país para compartir por las fiestas de Nochebuena y Navidad.

El COE informó que establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas para prever accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimentos. En el operativo participan médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, voluntarios y otros.

Para tales fines se instalaron 1,301 puestos de socorros fijos y móviles, que estarán ubicados en puntos donde se ha detectado mayor número de incidencias en los últimos operativos preventivos..

Igualmente, se distribuyeron 250 ambulancias, localizadas en puntos estratégicos, 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles, 2 centros de atención pre-hospitalaria y 3 helicópteros

Control vial

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que dispuso acciones estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga en todo el territorio, incluidos los permisos otorgados para la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el martes 23 hasta el viernes 26 a las 05:00 a.m.

Además que la circulación de los vehículos pesados cuyos propietarios adquieran sus permisos sea siempre por el carril de la derecha.

Defensa civil.

De los voluntarios que estarán en el operativo de prevención y socorro 8,178 pertenecen a ala Defensa Civil, quienes estarán distribuidos en 385 puestos.

El director ejecutivo de la entidad y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, detalló que se dispuso la instalación de dos puestos de atención prehospitalaria: uno debajo del puente Juan Carlos (entre la Autopista Las Américas y la avenida Charles de Gaulle) y otro en el kilómetro 87 y medio de la Autopista Duarte, provincia Monseñor Nouel.

Además los voluntarios realizaron los tradicionales bandereos preventivos, acompañados de la entrega de brochures informativos que invitan a la población a usar el cinturón de seguridad, respetar a los peatones, cumplir los límites de velocidad, obedecer las señales de tránsito, no ingerir bebidas alcohólicas ni usar el teléfono celular mientras se conduce.

El operativo fue anunciado en un acto encabezado por el director del COE, Juan Manuel Méndez García, quien llamó a los ciudadanos a asumir las medidas de seguridad que se han dispuesto.

“En esta época celebramos el nacimiento de Jesús y es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones y promover la unión familiar y valores como la colaboración, la responsabilidad y la entrega”, manifestó Méndez García.