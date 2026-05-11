54 conductores dan positivo al alcohol: ¿cuántos fueron detenidos?

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó los resultados de los más recientes operativos de alcoholemia realizados en distintos puntos del país, destacando la detección de 54 conductores positivos al alcohol y la detención de 11 personas, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial.

Durante el operativo efectuado el viernes 8 de mayo, en la avenida El Puerto, fueron verificados 224 conductores, resultando 31 conductores positivos a las pruebas de alcoholemia. De estos, 16 superaban el límite permitido y 15 se encontraban por debajo. En esta jornada, agentes de la DIGESETT detuvieron a 7 personas, quienes fueron trasladadas al destacamento de Villa Francisca.

Asimismo, se retuvieron 7 vehículos, enviados al Centro de Retención Vehicular (CRV) de Herrera, y se registraron 19 infracciones, de las cuales 16 correspondieron a consumo de alcohol.

En un segundo operativo realizado el domingo 10 de mayo, en la provincia de Azua, se verificaron 416 conductores, resultando 23 positivos a las pruebas de alcoholemia. Entre estos, 11 se encontraban por encima del límite permitido y 12 por debajo. En esta intervención fueron detenidas 4 personas, trasladadas al destacamento de Azua.

En esta provincia también se registraron 19 infracciones, incluyendo 11 por consumo de alcohol, además de violaciones por no uso de casco y falta de documentos. Como resultado, 3 vehículos fueron retenidos y enviados al CRV de Azua.

DIGESETT reporta 54 conductores positivos al alcoholFuente externa

Exhortación a la ciudadanía

La DIGESETT hizo un llamado enérgico a los conductores a no manejar bajo los efectos del alcohol, recordando que esta conducta pone en riesgo la vida propia y la de terceros. Conducir en estado de embriaguez puede provocar accidentes fatales, lesiones graves, pérdidas materiales, sanciones económicas, incluso consecuencias penales.

La institución instó a optar por alternativas seguras como designar un conductor responsable o utilizar transporte público o privado, reafirmando que la prevención es clave para salvar vidas.