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Boletín del COE

64 accidentes de tránsito dejan 80 afectados Semana Santa: las últimas 24 horas del asueto en cifras

De acuerdo con el informe, la mayoría de los accidentes involucran motocicletas, con 56 casos, seguidos de cinco vehículos livianos, dos jeepetas y un peatón.

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Merilenny Mueses
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó que en las últimas 24 horas se han registrado 64 accidentes de tránsito, que dejaron 80 personas afectadas y siete fallecidos durante el asueto de Semana Santa.

De acuerdo con el informe, la mayoría de los accidentes involucran motocicletas, con 56 casos, seguidos de cinco vehículos livianos, dos jeepetas y un peatón.

Siete fallecidos en 24 horas

En cuanto a las víctimas mortales, el organismo informó que cinco personas fallecieron en accidentes de tránsito, de las cuales dos murieron dentro del área de cobertura del operativo y tres fuera de ella. Todas las víctimas se desplazaban en motocicletas.

A estas cifras se suman dos fallecimientos por asfixia por inmersión, ocurridos en balnearios ubicados dentro del dispositivo de seguridad.

En total, siete personas han perdido la vida en las últimas 24 horas.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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