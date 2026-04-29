Más de 834 mil motociclistas fueron fiscalizados en 2025 por violaciones a la Ley 63-17

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) reafirma su compromiso con la seguridad vial mediante la ejecución permanente de operativos de fiscalización dirigidos a conductores de motocicletas, en cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Durante el año 2025, la institución registró un total de 834,113 conductores de motocicletas fiscalizados a nivel nacional por diferentes faltas a la ley de tránsito, como parte de los operativos diarios desplegados por los agentes en calles, avenidas, carreteras y autopistas del país.

Asimismo, en ese mismo período, fueron retenidas 81,107 motocicletas, como resultado de violaciones a la normativa vigente, en acciones orientadas a preservar el orden y reducir los riesgos en las vías públicas.

Estas fiscalizaciones responden a infracciones recurrentes que representan un alto peligro para la vida de conductores y peatones, entre ellas: el no uso del casco protector, el tránsito por lugares prohibidos (aceras, túneles y elevados), la circulación sin luces, la falta de documentación reglamentaria y la participación en competencia de velocidad, entre otras.

La DIGESETT destacó que los motociclistas constituyen uno de los segmentos más vulnerables en los siniestros viales, por lo que estas intervenciones tienen un enfoque preventivo, orientado a reducir accidentes, lesiones y pérdidas humanas.

La entidad exhortó a todos los conductores, especialmente a los motociclistas, a asumir una conducta responsable, respetar las señales de tránsito y cumplir con lo establecido en la Ley 63-17, como parte del compromiso colectivo para garantizar una movilidad más segura para todos.