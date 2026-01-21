Más de 9 mil voluntarios cuidan carreteras del Este

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con más de nueve mil colabores y voluntarios, 113 ambulancias y 153 puestos de socorro, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), desarrolla el Operativo Altagraciano 2026, que inició a las 2:00 de la tarde de ayer y que concluye esta tarde a las 6:00.

Para ello se instaló un dispositivo de prevención vial con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta ante los posibles incidentes que pudieran presentar los ciudadanos que se desplacen hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, para conmemorar el aniversario de la madre protectora del pueblo dominicano, con el despliegue de 9,121 colaboradores y voluntarios.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que el operativo abarca desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluidos los tramos carreteros que unen las provincias del Este del país.

La variable que trabaja el COE durante la jornada son los accidentes de tránsito y reitera el llamado a la consciencia de cada ciudadano que se traslada hasta Higüey, para conmemorar el día de Nuestra Señora de la Altagracia, puntualizó el director del COE.

Además, detalló que 113 ambulancias fueron distribuidas en puntos estratégicos; instalados 153 puestos de socorro en la región Este, dos hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil ubicados dentro del área de la Basílica.

En esa misma zona también se instaló un Centro de Mando Móvil y una base operativa habilitado por el COE conjuntamente con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria (DAEH), además una base operativa para disponer el traslado a los hospitales de los feligreses que lo requieran.

Igualmente, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D, dispuso de un helicóptero para apoyar de forma aérea las operaciones en la región Este.

Dentro del perímetro de la Basílica se establece un dispositivo especial conformado por tres anillos: uno en el exterior estará un equipo de reacción rápida y dos en el interior.