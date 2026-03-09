Abaten presunto asaltante Herrera

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que un alegado delincuente fue abatido el sábado por agentes policiales, luego de enfrentarlos a tiros, en un hecho ocurrido en el sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

La institución del orden identificó al fallecido como Ricardito Jesús Reynoso, alias “Quirino”, de 39 años, quien asegura era buscado con orden de arresto, por su presunta participación en un atraco contra una ciudadana.

Según el informe policial, el hecho ocurrió cuando una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaba labores de patrullaje en la calle 4 del sector Guajimía, en Buenos Aires de Herrera, donde los agentes vieron a Reynoso.

Explicó que al notar la presencia policial, Quirino habría abierto fuego contra los agentes, que se vieron obligados a repeler la agresión, resultando el hombre con heridas de bala.

Agregó que luego fue trasladado al Hospital Marcelino Vélez Santana, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

De acuerdo a la entidad encargada de la seguridad ciudadana, al fallecido le fue ocupada una pistola 9 milímetros, la cual asegura portaba sin la documentación requerida.