Abel Martínez asegura que su proyecto presidencial avanza con apego a la ley y unidad en el PLD

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, despejó cualquier duda en torno a su proyecto presidencial, dejando claro que sus acciones están sustentadas estrictamente en el marco de la legalidad, para que el partido pueda desarrollar un proceso sano, transparente y sin cuestionamientos, que culmine con una candidatura presidencial fuerte, que no dé brecha a objeciones por parte de los organismos de control electoral del país.

Entrevistado por el periodista Roberto Cavada en Telenoticias, el exalcalde de Santiago recordó que, en el proceso de consulta utilizado por el PLD en 2022, del cual salió victorioso con más de un 62 %, el protocolo aplicado fue aceptado por unanimidad por todos los aspirantes presidenciales y posteriormente avalado por el Comité Político y el Comité Central. “Pero, además, contó con el visto bueno y el apoyo de la Junta Central Electoral, lo que no es la realidad que vivimos hoy”.

Martínez señaló que en 2021 propuso que el candidato presidencial fuera escogido mediante encuestas, a pesar de que en ese momento no figuraba como favorito en ellas. “Las encuestas, de una forma u otra, reducen los niveles de conflictividad, y en el PLD tenemos que garantizar que esos niveles sean mínimos, porque hay un compromiso con el país, con las bases del partido y con los dominicanos de que podemos cambiar en 2028 a este gobierno, que ha maltratado bastante a la República Dominicana”.

Martínez hizo una distinción clave en relación con el proceso de 2022, señalando que en la actualidad existe una sentencia del Tribunal Superior Electoral y una resolución del Pleno de la Junta Central Electoral que prohíben las campañas a destiempo, las cuales, a su consideración, el partido debe observar rigurosamente.

Abel Martínez

Firmeza y lealtad boschista



Abel Martínez informó que el protocolo presentado en la pasada asamblea del PLD deja claro que cualquier miembro del partido puede inscribirse como aspirante presidencial y que, en su caso, lo hará cuando la organización haya definido una línea de acción no solo consensuada, sino también dentro de los plazos establecidos por ley.

“Nosotros seguimos apostando a que en el PLD fortalezcamos esa unidad que tanto necesitamos y que esperan las bases del partido, porque somos una organización con un compromiso histórico con la República Dominicana. Ese es el PLD al que apuesto: al que yo llegué no por coyunturas especiales ni por una ventaja momentánea. Hemos llegado a esta organización porque siempre hemos creído en los valores del profesor Juan Bosch”, puntualizó.

Martínez afirmó que no ha pasado por su mente abandonar el PLD, asegurando que “mi compromiso es con la dominicanidad, con el país, con mantener la identidad de la República Dominicana, con defender su soberanía, con proteger los recursos naturales, con la educación, con dar respeto y propiciar oportunidades para la juventud que hoy está desamparada. Ese compromiso no se traslada de un lugar a otro. Está en mí, en mi corazón”.

“Aunque hoy haya peledeístas que no me entiendan, con el tiempo se darán cuenta de que luchamos por lo correcto. Yo no tengo hoy una cara y mañana otra. El que me conoce sabe que soy de palabra y de hechos, y mi fortaleza desde el principio ha sido la firme decisión de completar la obra de Juan Pablo Duarte. Pero completar la obra de Juan Pablo Duarte es hacer lo correcto, es ser coherente, aunque eso no te genere aplausos”, concluyó.