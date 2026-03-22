Abel Martínez: “El Gobierno solo sabe sacarle dinero del bolsillo al pueblo”

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El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, cuestionó duramente al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el reciente incremento en los precios de los combustibles, señalando que las autoridades han fallado en ofrecer respuestas efectivas ante el impacto del conflicto en Medio Oriente.

Durante un encuentro sostenido en Las Lagunas, Moca, Martínez cuestionó que recientemente funcionarios del gobierno aseguraron que no había que preocuparse por la guerra en Irán, porque el país tenía buena reserva de petróleo, “sin embargo en apenas ocho días el galón de la gasolina y el gasoil ha aumentado 15 pesos, lo que significa que se equivocaron una vez más al igual que en el principio cuando dijeron que estaban preparados para gobernar”.

“La subida en el precio de los combustibles afecta directamente la calidad de vida y el bolsillo de todos los dominicanos, porque de eso sí sabe el actual gobierno: sacarle dinero del bolsillo al pueblo. El conflicto en Medio Oriente puede durar por tiempo indefinido y el gobierno en lugar de seguir optimizando e impulsando el uso del Metro y de los teleféricos, lo que vemos es que en Santo Domingo y en Santiago, con más frecuencia están fuera de servicio”.

Abel Martínez señaló que el alza en los combustibles se traduce de forma negativa también en la producción nacional, porque se disparan los costos de producción en la cadena alimentaria.

“El gobierno ha demostrado una vez más que no tiene capacidad para administrar el país. Por eso el desastre que hay en la construcción de caminos y carreteras, en el apoyo al sector agropecuario, en el sector educativo, que vemos cómo cada día la educación es de menos calidad”, expresó.

El dirigente político puntualizó que “momentos como los que estamos viviendo y las dificultades que enfrentaremos como país, deben obligar al Estado a apretar la muñeca y ser austeros. Pero ser austeros de verdad. No es anunciar medidas en los medios y por detrás actuar con despilfarro. Se requiere mano dura, uso inteligente y priorización de los recursos del Estado”.

Le habla al PLD

Al intercambiar inquietudes con dirigentes del PLD, líderes comunitarios y empresariales de la provincia Espaillat, Abel Martínez aseguró que “poco a poco el pueblo se ha dado cuenta de que se equivocó en 2024 al momento de votar y eso debe llamarnos a la reflexión como peledeístas. Debemos crear plena conciencia de que debemos trabajar para que nadie se equivoque en 2028 para poder sacar al PRM del gobierno y debemos tener algo muy claro: con unidad somos gobierno. Con división se quedan los malos y el pueblo no aguanta más desorden en la gestión gubernamental, por eso debemos unificar dentro y conquistar afuera”.

Sobre alegada compra de partido

Sobre los rumores de que Abel Martínez había adquirido un partido político para preparar su salida del PLD, el exalcalde de Santiago dijo que, “ya van cuatro partidos que Radio Bemba ha dicho que he comprado y debo decirles: hay un partido que vale más que todos los partidos políticos juntos y es el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de las grandes obras, el partido de la tanda extendida, del 4% para la educación; el partido de la institucionalidad y de la apertura democrática en República Dominicana, y es con este que es mi partido, con el que me convertiré en el próximo presidente de la República Dominicana”.

En la actividad, acompañaron a Abel, los miembros del Comité Central, Janler Pérez, presidente municipal Moca, Humbert Germosén, alcalde de Las Laguna; Fausto Pérez, presidente distrital; Osmeldy Morillo, secretaria general provincial PLD; Aramis Peña, presidente del partido en Jamao; Yahaira Ángeles, presidenta municipal de Juan Lopez y los regidores Gustavo Moscoso, Ileana Ovalles y Guillermo Ferreiras.

Estuvieron, además, los miembros del CC, Noé Camacho, empresario y exdiputado; Winston Marte, coordinador agropecuario; Mayobanex Martínez, diputado; Tony Rojas, Osmeldy Tapia y Julián Elías Pichardo, junto a presidentes de intermedios, líderes comunitarios y empresarios de diversas ramas de la provincia Espaillat.