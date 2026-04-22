Abel Martínez: “El tiempo de promesas terminó; ahora toca cumplir"

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El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez sostuvo que República Dominicana atraviesa un momento en el que “ya no caben más promesas” y aseguró que el país amerita un liderazgo capaz de ofrecer resultados concretos y sostenibles.

Durante un encuentro con dirigentes del PLD, comunitarios y empresarios de la provincia La Vega, Martínez enfatizó que el país requiere dirección clara, coherencia y compromiso real con la gente, señalando que su proyecto está enfocado en construir un futuro basado en la experiencia y la capacidad de ejecución.

“Este proyecto no es de Abel Martínez. Este proyecto es tuyo, es de cada dominicano que quiere que el país funcione, que quiere orden, oportunidades y respeto. Estoy en la política porque es un servidor público, porque amo a la gente y porque estoy convencido de que podemos construir una República Dominicana modelo, desarrollada. Tenemos los recursos como nación; lo que falta es capacidad”, indicó.

El dirigente político aseguró que su compromiso no es de momento. “Mi compromiso es con ustedes, con el PLD y con el país; con que cada ciudadano se sienta orgullo de vivir en su tierra”.

El exalcalde de Santiago destacó que su trayectoria ha estado marcada por la transformación y el cumplimiento, asegurando que su propuesta no se basa en promesas, sino en garantías.

“No venimos a improvisar. Venimos a hacer lo que sabemos hacer: trabajar, cumplir y responderle a la gente. No es promesa; es garantía. En el gobierno que construiremos junto al PLD no habrá espacio para las improvisaciones, la dejadez, ni la indiferencia y no habrá lugar para las promesas vacías. Cuenten con resultados, cuenten con garantías, cuenten con Abel Martínez, cuenten con que trabajaremos día y noche para hacer de la República Dominicana, un país del que todos nos sintamos orgullosos”, manifestó

Abel Martínez, quien llegó acompañado de una comitiva de miembros del Comité Central, entre ellos, el diputado Mayobanex Martínez, Noé Camacho, exdiputado y empresario; Johnny Pichardo, Ambioris González, exhortó a la población en general a no dejarse engañar, afirmando que, “nos engañaron en el 2020. Engañaron a la mayor parte del pueblo en el 2024, ¿nos vamos a dejar engañar en el 2028? No, díganle que no. Díganle al PRM que es pa’ fuera que van. Díganle a la República Dominicana que en 2028 con el PLD estaremos construyendo una nación de progreso, de desarrollo y de oportunidades.

En el encuentro estuvieron presentes los miembros del Comité Central, Joselito Abreu, alcalde de Jarabacoa, secretario general provincial del PLD; Anyolino Fernández, alcalde del distrito municipal de Manabao; Dr. Raymond Núñez, regidor del municipio de La Vega; Edwin Mejía, exdiputado; Héctor López (Teto) exalcalde del distrito Juan Rodríguez (Barranca); Karina Fleta, presidenta del PLD en el distrito de Taveras; Enmanuel Rodríguez, encargado electoral provincial; Carmen Luisa de León, presidenta del PLD en el distrito de Barranca; Emmanuel Amezquita, presidente del distrito municipal Ranchito; Domingo Amezquita, regidor del distrito Ranchito y Orlando de la Cruz, exregidor, excandidato a diputado, así como Adrián Ulloa, regidor de Jarabacoa; Felu Núñez, regidor del municipio de Jarabacoa y Pauli García, regidor del distrito Tavera.

Presentes también en la actividad, una gran cantidad de dirigentes, presidentes de Comités Intermedios y empresarios, entre ellos, josé Urelio, Carlos Madera, Jhonny Valdez, Rosaura Cruz, Madelin Concepción, Meycy Regalado, Francisca Tapia, Lic. Contrerita, Iván Durán, Jepson Campaña, More Capellán, Luis de la Cruz, Carlos Germosén, y Jimmy Benítez, entre otros.