Abinader designa a Subero Isa consultor jurídico PE

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader nombró ayer a Jorge Subero Isa nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a Antoliano Peralta Romero lo designó ministro de Justicia, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y adecuación del sistema jurídico del Estado al marco legal vigente.

Mediante el Decreto 1-26, el mandatario coloca como titular de la consultoría jurídica a un profesional de amplia trayectoria y reconocido prestigio, que en lo adelante debe garantizar la coherencia constitucional y normativa de las decisiones gubernamentales.

Jorge Subero Isa tiene una larga carrera jurídica en el país, llegando a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011.

Según una nota de la Presidencia, en ese período encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial.

Ministro de Justicia

Por su lado, Antoliano Peralta, quien ahora pasará al Ministerio de Justicia, en el marco de la Ley 80-25, Orgánica que crea esa institución, promulgada en agosto pasado.

Con este nombramiento, refiere Presidencia, el Gobierno avanza en la consolidación de esa nueva cartera, llamada a desempeñar un rol clave en la coordinación del sistema de justicia y en el fortalecimiento del Estado de derecho.

A lo largo de su trayectoria profesional, Peralta Romero ha destacado como litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral.

También ha ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y tiene un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Abinader lo designó el 16 de agosto de 2020 consultor Jurídico Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 324-20.