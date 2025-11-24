Abinader entrega $150 MM a mipymes e inaugura obras

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader estuvo ayer en el acto de entrega de RD$ 150 millones en el programa “Feria de préstamos y becas tecnológicas en sectores populares”, inauguró nuevas instalaciones del Ministerio de Defensa y participó en el cierre de Expo-Constitución 2025, en San Cristóbal. y en la presentación de “Navidad 360”.

En la mañana, el mandatario, junto al ministro Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó la inauguración de varias obras en las instalaciones del Ministerio de Defensa (MIDE), que incluye la construcción de un cuartel para 150 alistados, las áreas del Regimiento Guardia de Honor que fueron renovadas, igual que el área social del Club de Oficiales, Unidad de Comando Especial Contraterrorista, que ahora está equipada con cuarteles climatizados.

También los trabajos de la fachada, recepción, armerías, depósitos, escaleras, pasillos, oficinas, nuevas barberías para oficiales y alistados y un salón de belleza.

“Hoy podemos decir que ya tenemos una Fuerzas Armadas al nivel que requiere la circunstancias”, dijo.

En otro acto, el presidente Abinader encabezó la entrega de RD$150 millones en créditos con tasas preferenciales a través de Promipyme, a microempresarios y emprendedores, recursos que afirmó ayudarán a reponer pérdidas posteriores al paso de la tormenta Melissa y fortalecer los inventarios por la temporada navideña.

La actividad es parte del programa “Feria de préstamos y becas tecnológicas en sectores populares”.

Esa jornada fue organizada por Promipyme, que dirige Fabricio Gómez Mazara y por el Indotel, que preside Guido Gómez Mazara. Benefició a 630 microempresarios de la circunscripción 3 del Distrito Nacional.

En San Cristóbal, el mandatario encabezó el acto de cierre de Expo Constitución 2025, donde fue reconocido por la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal.

Sábado en Higüey

El presidente Abinader visitó el pasado sábado a Higüey, provincia La Altagracia, donde junto al director del Inapa, Wellington Arnaud, anunció que en diciembre próximo iniciará el proceso de licitación para el alcantarillado sanitario de esa localidad, por US$124 millones, para más de 200 kilómetros de tuberías y una planta de tratamiento.

El presidente encabezó el encuentro “El Gobierno contigo”, donde anunció diversas obras.