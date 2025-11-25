Abinader entrega equipos para modernizar servicio agua

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader hizo ayer entrega formal a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) de más de 141 equipos y maquinarias destinados a la puesta en marcha del “Plan de Zona”, una iniciativa que busca modernizar la gestión de agua potable y el saneamiento a fin de reducir las averías y ofrecer respuestas más rápidas a los usuarios.

La entrega incluyó hidrolimpiadoras, retroexcavadoras, excavadoras, camiones de cama corta, bombas de achique, compresores, camionetas, así como plantas eléctricas, tuberías y válvulas. Esta fase del proyecto representó una inversión inicial superior a los RD$700 millones.

De acuerdo con Fellito Suverví el Plan de Zona representa un cambio profundo en la forma de gestionar el agua y el saneamiento al reorganizar el territorio en unidades más pequeñas y operativas que permitan una atención directa y más eficiente.

Suverví explicó que en la actualidad la institución opera en cuatro demarcaciones de Santo Domingo: norte, este, noroeste y suroeste. No obstante, con la puesta en marcha del Plan, en lo adelante estas áreas se dividirán en 20 microzonas, cada una con sus propios encargados y brigadas dedicados exclusivamente a esos sectores.

“Es una transformación sin precedentes en los 50 años que tiene la institución desde su creación, prácticamente se están triplicando las brigadas y nosotros apostamos a que la respuesta al servicio cuando haya una avería resolverlo de manera eficiente en tiempo record”, celebró Suverví.

Por su parte, el mandatario extendió sus felicitaciones tanto a Suverví, como a todo el equipo detrás del proyecto y destacó que la división de las zonas responde a los esfuerzos para satisfacer las necesidades de agua en el Gran Santo Domingo y que además ayudará a que los usuarios sepan a donde dirigirse y obtener una respuesta más rápida y efectiva a la hora de reportar averías.