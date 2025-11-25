CAASD
Abinader entrega equipos para modernizar servicio agua
Presidente Luis Abinader y director de la CAASD, Fellito Suverví ponen en marcha el Plan de Zona que pretende mejorar la calidad del servicio de la institución
El presidente de la República, Luis Abinader hizo ayer entrega formal a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) de más de 141 equipos y maquinarias destinados a la puesta en marcha del “Plan de Zona”, una iniciativa que busca modernizar la gestión de agua potable y el saneamiento a fin de reducir las averías y ofrecer respuestas más rápidas a los usuarios.
La entrega incluyó hidrolimpiadoras, retroexcavadoras, excavadoras, camiones de cama corta, bombas de achique, compresores, camionetas, así como plantas eléctricas, tuberías y válvulas. Esta fase del proyecto representó una inversión inicial superior a los RD$700 millones.
De acuerdo con Fellito Suverví el Plan de Zona representa un cambio profundo en la forma de gestionar el agua y el saneamiento al reorganizar el territorio en unidades más pequeñas y operativas que permitan una atención directa y más eficiente.
Suverví explicó que en la actualidad la institución opera en cuatro demarcaciones de Santo Domingo: norte, este, noroeste y suroeste. No obstante, con la puesta en marcha del Plan, en lo adelante estas áreas se dividirán en 20 microzonas, cada una con sus propios encargados y brigadas dedicados exclusivamente a esos sectores.
“Es una transformación sin precedentes en los 50 años que tiene la institución desde su creación, prácticamente se están triplicando las brigadas y nosotros apostamos a que la respuesta al servicio cuando haya una avería resolverlo de manera eficiente en tiempo record”, celebró Suverví.
Por su parte, el mandatario extendió sus felicitaciones tanto a Suverví, como a todo el equipo detrás del proyecto y destacó que la división de las zonas responde a los esfuerzos para satisfacer las necesidades de agua en el Gran Santo Domingo y que además ayudará a que los usuarios sepan a donde dirigirse y obtener una respuesta más rápida y efectiva a la hora de reportar averías.